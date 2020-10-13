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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Azerbaycan açıklaması: O masada niye Türkiye yok?

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2020 21:38 | Son Güncelleme

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu CHP Grup toplantısında Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmayla ilgili konuştu. Kılıçdaroğlu konuşmasında Rusya'da gerçekleştirilen toplantıya atıfta bulunarak, "Türkiye masada yoktu. Madem ki bu sorun kendi sorumunuz olarak görüyoruz madem, her türlü katkıyı yapmaya hazırız. O masada niye Türkiye yok? Bunu da tüm vatandaşlarımızı hafızalardan tutmalarını isterim” ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Azerbaycan açıklaması: O masada niye Türkiye yok?

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, CHP Grup Toplantısı’nda konuştu.

Kılıçdaroğlu, Azerbaycan-Ermeni çatışmasına ilişkin olarak, “Azerbaycan’dan dün hoş haberler gelmedi. Toprakları işgal altında olan devlet mücadele veriyor. Dünyanın tüm demokratların bu haklı talebi yerinde konumlanmasa gerekiyor. Toprakları işgal edilmişse başka ülke tarafından bu işgalden kurtarılması lazım. Aliyev ‘işgal edilen topraklardan ayrılırlarsa, bir sorunumuz yok. Ermeni halkıyla sorunumuz yok’ diyor. ‘İşgalden topraklarımı kurtarmak zorundayız’ diyor haklı mı haklı. Evrensel hukuka da uygun." ifadelerini kullandı.

"O MASADA NİYE TÜRKİYE YOK?"

Kılıçdaroğlu daha sonra sözlerine şu şekilde devam etti:

Ermenistan işgal ettiği Azeri topraklardan çekilmesi gerekiyor daha fazla kan akmaması için. Sivilleri bombalıyorlar. Bir insanlık suçu, bir terör suçu. Masum insanları öldürmek aslı insan olan kimsenin kabul edemeyeceği tablodur. Bu tablonun oluşumdan Ermenistan'ı vazgeçmek davet ediyoruz.

Türkiye masada yoktu. Madem ki bu sorun kendi sorumunuz olarak görüyoruz madem, her türlü katkıyı yapmaya hazırız. O masada niye Türkiye yok? Bunu da tüm vatandaşlarımızı hafızalardan tutmalarını isterim”

"BİR AĞACI YAKMAK EN BÜYÜK GÜNAHTIR"

Hatay’da çıkan yangına yönelik olarak Kılıçdaroğlu, “Teröre karşıyız ama insanları, ağaçları seviyoruz. Ekosistemi seviyoruz. Bir ağacı yakmak en büyük günahtır. Bir ormanı yakmak, oradaki canlıları yakmak, kuşları yakmak, hangi vicdan kabul eder bunu, hangi ahlak kabul eder” dedi.

Eğitime yönelik ise Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

“3 milyon 37 bin hanede internet yok. Madem Çin'den sonra en iyi biziz. Kore, ABD, Kanada’da kaç öğrenci internet ulaşamıyor. 759 bin öğrencini evinde TV yok. TV olmayan evde EBA eğitimi yapacaksınız. Gerekirse maaş vermeyin bize. Bilgisayardan alınan Katma Değer Vergisi kalkmalı. İnternet ihtiyaç sahibi olan aileler ve öğretmenlere internetin ücretsiz olması lazım. Tüm öğretmenlere bilgisayar verilmesi gerekiyor. Biz her türlü fedakarlığa razıyız. Gerekirse 5 ay bize maaş vermeyin kardeşim. Kampanya açın Milli Eğitim Bakanlığı televizyon verelim, siz verin yoksa biz kampanya yapalım. 57 bin 340 dersliğe ihtiyaç var, bir derslik bile yapılmadı. Şu sözü veriyorum. Milli Eğitim Bakanlığı bu derslikleri yapmazsa, bize yer göstersinler, yılsonuna kadar tüm derslikleri yapıp anahtarını Milli Eğitim Bakanlığı’na teslim edeceğiz.”

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