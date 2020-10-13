CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Azerbaycan açıklaması: O masada niye Türkiye yok?

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, CHP Grup Toplantısı’nda konuştu.

Kılıçdaroğlu, Azerbaycan-Ermeni çatışmasına ilişkin olarak, “Azerbaycan’dan dün hoş haberler gelmedi. Toprakları işgal altında olan devlet mücadele veriyor. Dünyanın tüm demokratların bu haklı talebi yerinde konumlanmasa gerekiyor. Toprakları işgal edilmişse başka ülke tarafından bu işgalden kurtarılması lazım. Aliyev ‘işgal edilen topraklardan ayrılırlarsa, bir sorunumuz yok. Ermeni halkıyla sorunumuz yok’ diyor. ‘İşgalden topraklarımı kurtarmak zorundayız’ diyor haklı mı haklı. Evrensel hukuka da uygun." ifadelerini kullandı.

"O MASADA NİYE TÜRKİYE YOK?"

Kılıçdaroğlu daha sonra sözlerine şu şekilde devam etti:

Ermenistan işgal ettiği Azeri topraklardan çekilmesi gerekiyor daha fazla kan akmaması için. Sivilleri bombalıyorlar. Bir insanlık suçu, bir terör suçu. Masum insanları öldürmek aslı insan olan kimsenin kabul edemeyeceği tablodur. Bu tablonun oluşumdan Ermenistan'ı vazgeçmek davet ediyoruz.

Türkiye masada yoktu. Madem ki bu sorun kendi sorumunuz olarak görüyoruz madem, her türlü katkıyı yapmaya hazırız. O masada niye Türkiye yok? Bunu da tüm vatandaşlarımızı hafızalardan tutmalarını isterim”