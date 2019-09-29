HABER

CHP GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU NİKAH ŞAHİDİ OLDU

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2019 16:10 | Son Güncelleme

Haber - Kamera:  Elif YAVUZ - Harun UYANIK / İstanbul, DHA  Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun kızı Kevser Bekaroğlu ile Talha Tuncer'in nikah şahidi oldu.

Haber - Kamera: Elif YAVUZ - Harun UYANIK / İstanbul, DHA
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun kızı Kevser Bekaroğlu ile Talha Tuncer'in nikah şahidi oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Florya Sosyal Tesisinde düzenlenen nikah törenine Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu katıldı. Çiftin nikahını da Ekrem İmamoğlu kıydı. Basına kapalı olarak gerçekleşen törende Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, TBMM Başkanvekili Mithat Sancar ile Saadet Partisi Fatih İlçe Başkanı Muzaffer Serenli de nikahın şahitliklerini yaptı.

Görüntü Dökümü:
---------------------
Kılıçdaroğlu'nun gelişi
Ekrem İmamoğlu'ndan görüntü
kaftancıoğlu'ndan görüntü
Bekaroğlu'ndan görüntü
Genel ve detaylar

Ev sahibi şoka girdi! Kiracı eve 40 arkadaşıyla gelip...Ev sahibi şoka girdi! Kiracı eve 40 arkadaşıyla gelip...
Ortaköy'de kumpircilerin olduğu yerin altından geçen kanal çöktü (1) Ortaköy'de kumpircilerin olduğu yerin altından geçen kanal çöktü (1) 
'Polisim' diyen telefon dolandırıcısı suçüstü yakalanıp tutuklandı'Polisim' diyen telefon dolandırıcısı suçüstü yakalanıp tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem!

Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem!

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

Adı ünlü DJ ile anılıyordu! 'Evet; benim!'

Adı ünlü DJ ile anılıyordu! 'Evet; benim!'

Resmi Gazete'de yayımlandı! Satışa çıkarılıyorlar, işte alım şartları...

Resmi Gazete'de yayımlandı! Satışa çıkarılıyorlar, işte alım şartları...

Marmara'da korkutan deprem

Marmara'da korkutan deprem

Suriye'den Türkiye'ye küstah tehdit!

Suriye'den Türkiye'ye küstah tehdit!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İzmir'den kahreden şehit haberi!

İzmir'den kahreden şehit haberi!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İstanbul’da yüzün üzerinde artçı deprem

İstanbul’da yüzün üzerinde artçı deprem

Bir deprem de Balıkesir'de!

Bir deprem de Balıkesir'de!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şişli'de 5 katlı binanın çatı katında yangın!

Mahalleli sokağa döküldü

Ünlü deprem kahini Hoogerbeets'ten yeni İstanbul açıklaması

Ünlü deprem kahininden yeni paylaşım! İstanbullulara seslendi

Kocaeli'de hırsızlar camideki bankı çaldı

'Pes' artık dedirten görüntü! Bu da oldu

Bakanlıktan mühürlü binalara inceleme! Korkutan tespit

Deprem en çok o binaları vurdu! Korkutan tespit

Son dakika: Ekrem İmamoğlu'ndan 'toplantı' açıklaması

İmamoğlu toplantıya çağrıldı mı? Canlı yayında açıkladı

Tunceli’de HDP il eş başkanları ile 6 kişi gözaltına alındı

HDP il eş başkanları gözaltına alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.