CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Tekirdağ’da

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim çalışmaları kapsamında Tekirdağ’da düzenlenen mitingde vatandaşlara seslendi.

Tekirdağ’ın merkez ilçesi Süleymanpaşa’da Cumhuriyet Meydanı’nda halka hitap eden Kılıçdaroğlu, “Deniziniz var, bereketli topraklarınız var ve daha da önemlisi çalışkan bir belediye başkanınız var Kadir ağabeyiniz var. Türkiye’nin içinde bulunduğu şartların iyi olmadığını ben de biliyorum sizde biliyorsunuz o zaman hep birlikte düşünmek zorundayız. Türkiye’yi hep birlikte aydınlığa çıkarmak zorundayız. Huzuru yeniden tesis etmek zorundayız. Kavgadan bir şey çıkmaz. Kinden, öfkeden bir şey çıkmaz. Bugün Türkiye nereden bakarsanız bakın iç politikada da dış politikada da eğitimde de tarımda da işsizlikte de istihdamda da büyük sorunlar yaşıyor” dedi.

“Kavgadan bir şey çıkmaz”

“Sizin için mücadele ediyorum” diyen Kılıçdaroğlu, “Bütün mücadelem bu ülkede herkes huzur içinde yaşasın, bütün mücadelem bu. Her evde bereket olsun, her evde huzur olsun kavgadan bir şey çıkmaz siyaset bir yarıştır bir hizmet yarışıdır ama hizmet yarışını bir tarafa atıp, kinle, öfkeyle yola çıkıp, insanları karalayarak insanları kötüleyerek naylon bir sürü suçlamalar bularak insanları bir şekliyle siyasetin dışına nasıl atarım diye çaba harcayarak siyaset yapamazsınız. Ülkeyi aydınlığa çıkaramazsınız. Kimi kastettiğimi, kimleri kast ettiğimi herhalde benden daha iyi biliyorsunuz” diye konuştu.