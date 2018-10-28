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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yeni havalimanının açılışına katılmayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2018 14:49 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'daki yeni havalimanı açılış törenine ve Cumhuriyet Resepsiyonu'na katılmayacağını açıkladı ve 'Ankara'da olacağız. Cumhuriyeti Ankara'da kurduk. Ankara'ya, başkentimize sahip çıkacağız' diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yeni havalimanının açılışına katılmayacak

CHP'li Ankara Yenimahalle Belediyesi'nin, Dumlupınar Belediyesi için yaptırdığı Konukevi ve Sosyal Tesis'in açılış törenine katılmak üzere Kütahya'nın Domaniç ilçesine gelen Kemal Kılıçdaroğlu, ilk olarak Belediye Başkanı MHP'li Niyazi Tezcan'ı ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu belediyeyi ziyareti sırasında, bir gazetecinin "Yarın yeni havalimanı açılışına ve akşamki Cumhuriyet Resepsiyonu'na katılacak mısınız?" şeklindeki soruna şu yanıtı verdi:

"Hayır, hayır. Ankara'da olacağız. Cumhuriyeti Ankara'da kurduk. Ankara'ya, başkentimize sahip çıkacağız. Bizim için en değerli olan odur. Cumhuriyetten başka değerli bir şey yok. Çünkü Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesi. Bizim ona sahip çıkacağız." (DHA)

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Kemal Kılıçdaroğlu CHP yeni havalimanı 29 Ekim Ankara cumhuriyet bayramı

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