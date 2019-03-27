HABER

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu:”Esenyurt’ta işsizliği çözeceğiz”

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2019 14:54 | Son Güncelleme

Esenyurt’ta halka hitap eden Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,”Esenyurt’un nüfusunun ne kadar güçlü olduğunu biliyorum.

Esenyurt’ta halka hitap eden Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,”Esenyurt’un nüfusunun ne kadar güçlü olduğunu biliyorum. Esenyurt’ta işsizliği de biliyorum. Bütün bunları çözeceğiz" dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Esenyurt’ta halka hitap etti. Kılıçdaroğlu, “Bu ülkede beraber olacağız. Bu ülkede birlik olacağız. Bu ülkede huzur içinde yaşayacağız. Bu ülkede hiç bir çocuk yatağa aç girmeyecek. Bu ülkede herkesin işi olacak. Bu ülkede herkesin aşı olacak. Bu ülkenin güzel insanları için ne gerekiyorsa, ne söylenmesi gerekiyorsa bütün çabaları göstereceğim. Esenyurt’un nüfusunun ne kadar güçlü olduğunu biliyorum. Esenyurt’ta işsizliği de biliyorum. Bütün bunları çözeceğiz. Beraber çözeceğiz birlikte mücadele edeceğiz. Bizim mücadelemiz hak mücadelesidir” diye konuştu.
“Bizim bütün belediyelerde asgari ücret 2 bin 200 TL “
Esenyurt Belediye Başkan adayı Kemal Deniz Bozkurt’tan 3 şey istediğini belirten, Kılıçdaroğlu, “İnşallah oylarınızla 1 Nisan’da belediye başkanlığı koltuğuna oturduğunda asgari ücret belediyede 2 bin 20 lira değil, 2 bin 200 lira olacak. Asgari ücreti arttırıyoruz. Bizim bütün belediyelerde 2 bin 200 TL, AK Parti’li belediyelerde 2 bin 20 lira. Hiç kimsenin aşıyla işiyle uğraşmayız. İsteriz ki herkesin aşı olsun işi olsun. Kemal Deniz Bozkurt belediye başkanlığı koltuğuna oturduğunda hiç bir işçinin işine son vermeyecek. Belediye başkanı olduktan sonra bütün beldeyi kucaklayacak. Ayrımcılık yapmayacak. Sadece bir pozitif ayrımcılık yapmasını istiyorum. Herkese eşit davranacak. Ama bir mahallede fakirler fazla ise, o mahalleye pozitif ayrımcılık yapacak, oraya daha fazla hizmet götürecek. O sizin çocuğunuz burada yetişti. Burayı biliyor.“Her şartta, hiç bir zaman zalimin önünde diz çökmeyeceğim. Hayatımın sonuna kadar mazlumların yanında olacağım. Fakirin yanında olacağım” şeklinde konuştu.

PARTNERÜnlü yıldız fena frikik verdi! Bir de üstüne rüzgar çıkınca...Ünlü yıldız fena frikik verdi! Bir de üstüne rüzgar çıkınca...
Üniversite öğrencisi siyanürle intihar etti, 5 katlı apartman boşaltıldıÜniversite öğrencisi siyanürle intihar etti, 5 katlı apartman boşaltıldı
Huzurevinin onarımını, denetimli serbestlik hükümlüleri yapıyorHuzurevinin onarımını, denetimli serbestlik hükümlüleri yapıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bülent Turan: Seçimden sonra İYİ Parti kalmayacak

Bülent Turan: Seçimden sonra İYİ Parti kalmayacak

PKK'nın lider kadrosuna hava harekatı! Kritik isim vuruldu

PKK'nın lider kadrosuna hava harekatı! Kritik isim vuruldu

Cemil Ertem'den sosyal medyada 'dolar' açıklaması

Cemil Ertem'den sosyal medyada 'dolar' açıklaması

Dolarda dikkat çeken hareketlilik!

Dolarda dikkat çeken hareketlilik!

Ünlü anketçiden sürpriz yerel seçim analizi!

Ünlü anketçiden sürpriz yerel seçim analizi!

Açıklama geldi: İfademiz anlaşılmadı, gazetede düzeltildi

Açıklama geldi: İfademiz anlaşılmadı, gazetede düzeltildi

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Kayseri'den acı haber geldi

Kayseri'den acı haber geldi

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Başkentten kahreden şehit haberi!

Başkentten kahreden şehit haberi!

Çanakkale'de facia

Çanakkale'de facia

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Uçuruma yuvarlanan otomobil alev aldı

Hatay'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 yaralı

Savaş mağduru hayatını başındaki mermiyle sürdürecek

Savaş mağduru hayatını başındaki mermiyle sürdürecek

Son dakika: Denizli'de 4,3 büyüklüğünde deprem

14.27'de bir deprem daha oldu! Bu kez...

Kış uykusundan uyanan bozayılar çöplüğün yolunu tuttu

Kış uykusundan uyanan bozayılar çöplüğün yolunu tuttu

Bakırköy'de hareketli dakikalar! Polis ve itfaiye ekipleri bölgede

Bakırköy'de hareketli dakikalar! Ekipler bölgede

Diyarbakır'da iğrenç olay! Bebeğin dayıdan olduğu belirlendi

Diyarbakır'da iğrenç olay! Bebeğin dayıdan olduğu belirlendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.