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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na Çubuk’ta gerçekleştirilen saldırı olayında, gözaltına alınan şüphelilerden 3’ü savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, biri de adli kontrol şartıyla mahkemeye sevk edildi.

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2019 17:45 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na Çubuk’ta gerçekleştirilen saldırı olayında, gözaltına alınan şüphelilerden 3’ü savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, biri de adli kontrol şartıyla mahkemeye sevk edildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na Çubuk’ta gerçekleştirilen saldırı olayında, gözaltına alınan şüphelilerden 3’ü savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, biri de adli kontrol şartıyla mahkemeye sevk edildi.

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