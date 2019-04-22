CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na Çubuk’ta gerçekleştirilen saldırı olayında, gözaltına alınan şüphelilerden 3’ü savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, biri de adli kontrol şartıyla mahkemeye sevk edildi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na Çubuk’ta gerçekleştirilen saldırı olayında, gözaltına alınan şüphelilerden 3’ü savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, biri de adli kontrol şartıyla mahkemeye sevk edildi.
YORUM YAP0
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na Çubuk’ta gerçekleştirilen saldırı olayında, gözaltına alınan şüphelilerden 3’ü savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, biri de adli kontrol şartıyla mahkemeye sevk edildi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum