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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na saldırı olayının faili Osman Sarıgün, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.04.2019 23:49 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na saldırı olayının faili Osman Sarıgün, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na saldırı olayının faili Osman Sarıgün, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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