CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na saldırı olayının faili Osman Sarıgün, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

CHP Genel Ba\u015fkan\u0131 Kemal K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu\u2019na sald\u0131r\u0131 olay\u0131n\u0131n faili Osman Sar\u0131g\u00fcn, adli kontrol \u015fart\u0131yla serbest b\u0131rak\u0131ld\u0131.PARTNER Her ne yap\u0131yorsan\u0131z b\u0131rak\u0131p okuman\u0131z gereken haftan\u0131n en komik 21 tweetiBakan Akar'dan K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu'na sald\u0131r\u0131 a\u00e7\u0131klamas\u0131: Herkes birbirinin niyetini okumaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131yorCumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan: T\u00fcrkiye \u0130ttifak\u0131 da Cumhur \u0130ttifak\u0131'n\u0131n farkl\u0131 bir versiyonudur