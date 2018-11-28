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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Almanya'da

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.11.2018 22:35 | Son Güncelleme

Kılıçdaroğlu, Federal Parlamento Türk-Alman Dostluk Grubu üyesi bazı milletvekilleriyle bir araya geldi

BERLİN (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iki Avrupa ülkesini kapsayan ziyaretinin ilk durağı olan Almanya’da temaslarda bulundu.

Kılıçdaroğlu, Berlin’deki temaslarının ilk gününde Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın'ın, onuruna verdiği öğle yemeğine katıldı.

Federal Parlamento Türk-Alman Dostluk Grubu üyesi bazı milletvekilleriyle bir araya gelen Kılıçdaroğlu, ardından CHP Berlin Birliği'nin düzenlediği etkinlikte partililerle görüştü.

Kılıçdaroğlu'nun temasları basına kapalı gerçekleşti.

Kılıçdaroğlu, Berlin temaslarının ikinci gününde Almanya Sosyal Demokrat Partisi Genel Başkanı Andrea Nahles ile Federal Meclis'te kahvaltıda bir araya gelecek, Friedrich Ebert Vakfı tarafından düzenlenen konferansta konuşma yapacak.

Sosyal Demokrat Parti Genel Merkezini de ziyaret edecek Kılıçdaroğlu'nun, Federal Meclis Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Norbert Röttgen ve Almanya'nın Dışişleri Bakanlığı nezdindeki AB'den sorumlu Bakanı Michael Roth ile görüşmesi bekleniyor.

Kılıçdaroğlu, Almanya temaslarının ardından Avusturya'nın başkenti Viyana'ya geçecek.

Kılıçdaroğlu'na Genel Başkan Yardımcıları Ünal Çeviköz ile Faik Öztrak da eşlik ediyor.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

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