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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Antalya'da

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.06.2019 19:00 | Son Güncelleme

Kılıçdaroğlu, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ı ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ı ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitiren CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan'ın Denizli'deki cenaze namazının ardından Antalya'ya geldi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç ile Döşemealtı ilçesine geçen Kılıçdaroğlu, CHP Antalya Milletvekili Baykal'ı, kızının evinde ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu daha sonra kalacağı otele geçti.

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