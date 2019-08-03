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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Ardahan'da

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.08.2019 14:42 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: - "Mustafa Kemal Atatürk cumhuriyeti kurduktan sonra bütün İslam ülkeleri cumhuriyeti kabul etmişlerdir ve onların da en büyük arzusu demokrasiye geçmektir" - "Biz Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının kurduğu cumhuriyeti demokrasiyle taçlandırdığımızda, bu güzel ülkeyi kuranların en azından bize bıraktığı mirası çok önemli bir noktaya taşımış olacağız"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyeti kurduktan sonra bütün İslam ülkeleri cumhuriyeti kabul etmişlerdir ve onların da en büyük arzusu demokrasiye geçmektir." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Ardahan'a gelen Kılıçdaroğlu, Ardahan Şehir Stadı Kavşağı'nda belediye tarafından yaptırılan Atatürk Heykeli'nin açılışını yaptı.

Kılıçdaroğlu, açılışta yaptığı konuşmada, sadece ülkenin insanlarının değil, dünyanın bütün demokratlarının ve aydınlarının da Mustafa Kemal Atatürk'ün önünde saygıyla eğildiğini söyledi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün aynı zamanda İslam dünyasının da önemli önderlerinden biri olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyeti kurduktan sonra bütün İslam ülkeleri cumhuriyeti kabul etmişlerdir ve onların da en büyük arzusu demokrasiye geçmektir. Biz Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının kurduğu cumhuriyeti demokrasiyle taçlandırdığımızda, bu güzel ülkeyi kuranların en azından bize bıraktığı mirası çok önemli bir noktaya taşımış olacağız."

Kılıçdaroğlu, heykeli yaptıran Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'e teşekkür etti.

Açılış törenine Ardahan Vali Yardımcısı Mehmet Kılıç da katıldı.

Kemal Kılıçdaroğlu, açılış programının ardından belediye başkanı Demir'i ziyaret etti.

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