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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Arnavutluk'ta

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2019 15:36 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bektaşilerin Tomor Dağı Etkinlikleri'ne katıldı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Arnavutluk'un Berat şehri yakınlarındaki Tomor Dağı'nda Bektaşilerin tarafından düzenlenen etkinliklere katıldı.

Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra Arnavutluk Cumhurbaşkanı İlir Meta, Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Talat Caferi, Arnavutluk Çevre ve Turizm Bakanı Blendi Klosi, dünyadaki tüm Bektaşilerin lideri Dede Edmond Brahimaj ile yerel yöneticiler de Bektaşilerin Tomor Dağı Etkinlikleri'ne iştirak etti.

Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada, etkinliklere katılmanın büyük heyecanı içerisinde olduğunu belirterek geçen hafta da Türkiye'de Hacı Bektaşi Veli'yi andıklarını anımsattı.

Manevi dünyada zulme karşı sembol olmuş Ali Abbas'ın dönemin zalimlerine karşı mazlumlara Tomor Dağı'ndan su taşıyan altın kolu olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, "Bugün burada, Türkiye ve Arnavutluk halklarına Hacı Bektaşi Veli'den miras kalan hoşgörü, adalet, kardeşlik ve insan sevgisi çiçek açmıştır. Tomor Dağı'nda açmış bu çiçekler, 600 yıldır Sarı Saltuk, Hacı Baba, Asım Baba, Gül Baba gibi Anadolu erenlerinin hoşgörü ve barış ruhuyla sulanmıştır." dedi.

Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu ortak tarihin ve kültürün ışığında, 'yurtta barış, cihanda barış' şiarıyla hareket eden Mustafa Kemal Atatürk'ün cumhuriyeti kurar kurmaz yaptığı ilk anlaşmalardan birisi de Arnavutluk ile imzaladığı dostluk anlaşması olmuştur. Anadolu ve Balkanlar'da yaşayan canların bundan sonra da Hacı Bektaş ve Tiran'da her yıl düzenlenen bu etkinliklerle kardeşlik bağlarını daha da güçlendirerek yollarına devam edeceklerine inancım tamdır."

Arnavutluk Cumhurbaşkanı Meta da her yıl Tomor Dağı'nda toplandıklarını aktararak, burada sadece Ali Abbas'ı değil, Bektaşilik aracılığıyla Arnavutluk ve Arnavutların ulusal meselesini anmak için mücadele verenleri de andıklarını söyledi.

Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Caferi ise burada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu tarihin Arnavutların ulusal kültürünün yakınlaşması nedeniyle de kutlandığını kaydetti.

Dünya Bektaşilerinin lideri Brahimaj da Ali Abbas'ın kendileri için olan önemine işaret ederek, yoğun katılımdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Etkinlik kapsamında kurbanlar kesildi, dualar edildi ve kültürel program düzenlendi.

Kılıçdaroğlu, Arnavutluk'taki temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Meta ve Bektaşi lideri Brahimaj'la da görüştü.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Arnavutluk Bektaşi Berat Ilir Meta Talat Caferi

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