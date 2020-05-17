HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Aşık Mahzuni Şerif'i andı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Aşık Mahzuni Şerif'i andı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2020 20:45 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, vefatının 18. yılında Aşık Mahzuni Şerif'i saygı ve özlemle andı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Aşık Mahzuni Şerif'i andı

Kılıçdaroğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Anadolu, ozanların ve aşıkların diyarı, halkının derdiyle hemdert olan ariflerin coğrafyasıdır. Aşık Mahzuni Şerif, bu kadim geleneğin son temsilcilerindendi. Aramızdan ayrılışının 18. yılında büyük ustayı saygı ve özlemle anıyorum." paylaşımında bulundu.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Gülşen, Karadeniz kızı''Gülşen, Karadeniz kızı'
Yavru kediyi kurtarmak için tam 8 saat uğraştılarYavru kediyi kurtarmak için tam 8 saat uğraştılar
Bond kızı koronavirüs olduğunu açıkladıBond kızı koronavirüs olduğunu açıkladı

En Çok Okunan Haberler

Ersin'e yeni köpek aldılar!

Ersin'e yeni köpek aldılar!

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara duyurdu: Bulaşma hızını azaltıyor

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara duyurdu: Bulaşma hızını azaltıyor

İçişleri Bakanlığından 81 İl Valiliğine yeni genelge!

İçişleri Bakanlığından 81 İl Valiliğine yeni genelge!

Koronavirüs: İkinci dalga ne zaman yaşanacak?

Koronavirüs: İkinci dalga ne zaman yaşanacak?

Survivor'daki şampiyon adayını söyledi

Survivor'daki şampiyon adayını söyledi

Sağlık çalışanlarından Belçika Başbakanı Wilmes’e şok protesto!

Sağlık çalışanlarından Belçika Başbakanı Wilmes’e şok protesto!

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

5 günde 72 bin 660 araç kente giriş yaptı

5 günde 72 bin 660 araç kente giriş yaptı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

'12-17 yaş arası çocuk doğurmak için en ideal yaş'

'12-17 yaş arası çocuk doğurmak için en ideal yaş'

Fatih Portakal iddialara yanıt verdi: Bakanlıktan geldiler...

Fatih Portakal iddialara yanıt verdi: Bakanlıktan geldiler...

Diğer Haberler
Genç kız ne kadar uğraşsa da annesini kurtaramadı! Dehşete düşüren olay

Genç kız ne kadar uğraşsa da annesini kurtaramadı

THY'nin 19 Mayıs hatıra biletine yoğun ilgi

THY'nin 19 Mayıs hatıra biletine yoğun ilgi

İki grubun kavgasında silah ve bıçaklar havada uçuştu: Yaralılar var

İki grubun kavgasında silah ve bıçaklar havada uçuştu

Yavru kediyi kurtarmak için tam 8 saat uğraştılar

Yavru kediyi kurtarmak için tam 8 saat uğraştılar

Sokağa çıkma izninde dondurma sattı

Sokağa çıkma izninde dondurma sattı

Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den vatandaşlara alışveriş uyarısı

Bilim Kurulu Üyesi Özlü'den vatandaşlara alışveriş uyarısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.