CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: “Biz birbirimize düşman değiliz”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Biz birbirimize düşman değiliz. Farklı görüşlerimiz, kimliklerimiz, inançlarımız olabilir ama bayrağımız bir” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Meclis Grup Toplantısında konuştu.

Kimsenin kimliği ve yaşam tarzı dolayısıyla ötekileştirilmesini istemediklerini belirten Kılıçdaroğlu, “82 milyon bir arada kendi sorunlarımızı oturalım, tartışalım ve çözüm üretelim istedik. Bu amaçla yola çıktık ve bu amaçla güzel başarılarımızın altına imzamızı attık. Toplumun her kesiminin sorunları var. Biz bu sorunların nasıl çözüleceğini biliyoruz. Siyaset halka hizmetse onu biz yapacağız ve sorunları çözeceğiz” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu AK Partililere ve Ülkücülere seslendiğini belirterek, “Zaman zaman onların liderleri bizi eleştirirler. Eleştirileri başımın üstüne. Hatam varsa düzeltirim, yanlışım varsa özür dilerim. Ben de insanım benim de eksiğim olabilir, hatam olabilir. Ben bu ülkenin menfaatleri neredeyse oradayım. Bu ülkenin insanlarının sorunu varsa, çözmek için oradayım. Bu anlayışla yola çıktık ve bu anlayışla yolumuza devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

Siyaseten katı ayrışmaların doğru olmadığının altını çizen Kılıçdaroğlu, “Biz birbirimize düşman değiliz. Farklı görüşlerimiz, kimliklerimiz, inançlarımız olabilir. Ama bayrağımız bir, vatanımızı seviyoruz, insanımızı seviyoruz ve insana hizmet etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Sanatın bütün dünyada önemli bir alan olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, sanatsız bir toplumun olamayacağını kaydetti. Uygarlığın temelinin kültürel birikim olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, taş taş üstüne konulduğu zaman uygarlıkta çok önemli mesafelerin alındığının görüleceğini belirterek, “Sanata ve sanatçıya değer vermemiz lazım. Geçen hafta Küçük İskender hayatını kaybetti. O şiirleriyle, Türkiye’de, Dünya’da ve en önemlisi bizlerin gönüllerinde yaşayacak. Allah’tan rahmet diliyoruz” ifadelerini kaydetti. Öte yandan sanatın önemli olduğunu bir kez daha hatırlatan Kılıçdaroğlu, hepsinin odağında insan sevgisi olduğunu dile getirerek, “Bizim gibi düşünmeyen insanlara da saygı göstermemiz lazım. Eğer insan Allah’ın yarattığı en değerli varlıksa, insana Dünya’nın her yerinde ve her ortamında sevgi ve saygıyla yaklaşmamız lazım” diye konuştu.

Tüm bunların bağlamında katliam yapmanın ve insanları öldürmenin insanlıkla bağdaşan bir olay olmadığını kaydeden Kılıçdaroğlu, 11 Temmuz 1995’te yaşanan Srebrenitsa katliamını hatırlatarak, “Sadece Müslüman oldukları için ve sadece Boşnak oldukları için 8372 Boşnak katledilir. Bu 21. Yüzyılın en büyük ayıplarından birisidir. Bizlerin görevi bu tür katliamlar olmasın diye çabalamaktır. Bu toplumun mayasında acılar var. Ama biz bu acılardan ders çıkarmak ve bir defa yaşanmasın diye çaba harcamak zorundayız” şeklinde konuştu.

Dün Çorlu tren kazasının yıldönümü olduğunu hatırlatan Kılıçdaroğlu, 8’i çocuk 25 vatandaşın bu kazada hayatını kaybettiğini belirterek, “ Aileler adalet istiyorlar. Biz CHP olarak bu olayın takipçisi olacağız” açıklamasını kaydetti.