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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Bursa’da

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.09.2018 15:33 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bursa programı kapsamında İznik'e geldi.

Osman ŞİŞKO- Enver Fatih TIKIR/İZNİK (Bursa), (DHA)- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bursa programı kapsamında İznik'e geldi. Kılıçdaroğlu, Yenişehir- İznik karayolunda partililer ve vatandaşlar tarafından karşılandı. CHP Genel Başkan Kılıçdaroğlu, Ankara’dan karayoluyla Bursa'nın İznik ilçesine geldi. Kılıçdaroğlu’nu, Yenişehir-İznik yolu üzerinde CHP Bursa Milletvekilleri Erkan Aydın, Orhan Sarıbal, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Yüksel Özkan ile Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, CHP Bursa İl Başkanı Hüseyin Akkuş, parti mensupları ve vatandaşlar karşıladı. KORUMALAR KAZA GEÇİRDİ Bu arada, Orhangazi ilçesinde bir programa katılacak olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ekibinde yer alan iki koruma, 16 NJD 01 plakalı otomobil ile kent merkezinden ilçeye gitmek için yola çıktı. Korumalar, Gedelek Kavşağı’nı geçtikten yaklaşık 200 metre sonra yol kenarında emniyet şeridinde aracı park etti. Bu sırada arkadan gelen İran plakalı bir TIR, korumaların açtığı otomobilin kapısına çarptı. İki koruma, kazayı yara almadan atlattı.

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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Bursa’da (2)CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Bursa’da (2)
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