CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Bursa'da (4)

KILIÇDAROĞLU, CELAL BAYAR'IN MEZARINI ZİYARET ETTİ
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Bursa programı kapsamında İznik ve Orhangazi ilçelerinin ardından Gemlik ilçesine geçti. Gemlik'te sahil kenarındaki çay bahçesinde vatandaşlarla sohbet eden Kılıçdaroğlu, ardından Gemlik'in Fevziye köyünü ziyaret etti. Burada elini öpmek isteyen çocuklara, elini öptürmeyen Kılıçdaroğlu daha sonra köy kahvesinde vatandaşlarla sohbet etti. Kılıçdaroğlu Fevziye köyünde yöresel bir lezzet olan 'Bişi' pişirdi ve yedi. Kılıçdaroğlu, burada kendisi için kazanlarda pişirilen 'Bişi'yi gevgirle karıştırdı.
CHP genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Gemlik ilçesindeki son durağı ise Türkiye Cumhuriyeti'nin 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın anıt mezarı oldu. Mezara girişinde rastladığı gelin ve damadı tebrik eden Kılıçdaroğlu, çift ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Umurbey Mahallesi'ndeki anıt mezara gelen Kılıçdaroğlu, burada Bayar'ın mezarına gül bıraktı. Ardından açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasında Bayar'ın büyük emeklerinin olduğunu belirterek, "Kendisini her zaman her ortamda saygıyla anmakta bizim görevlerimizden birisidir. Az önce mezarını ziyaret edip, güller bıraktık. Allah rahmet eylesin. Onu ve arkadaşlarını, bütün Kuvayi Milliyecileri saygıyla selamlıyoruz. Onlara şükran borçluyuz" dedi.
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Osman ŞİŞKO-Enver Fatih TIKIR/GEMLİK, (Bursa), (DHA)
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