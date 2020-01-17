CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: “CHP’li bütün belediyelerde asgari ücret net 2 bin 500 lira olacak”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “CHP’li bütün belediyelerde asgari ücret net 2 bin 500 lira olacak” dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde düzenlenen Parti Meclisi Toplantısı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. AK Parti’nin iktidara gelmesinin üzerinden 18 yıl geçtiğini belirten Kılıçdaroğlu, ekonomide büyük sıkıntılar yaşandığını, işsizlik travmasının derinleştiğini savundu, hükümetin dış politikasını eleştirdi.

Oy versin vermesin bütün vatandaşlara teşekkürü borç bildiklerini söyleyen Kılıçdaroğlu, “Türkiye bugün huzursuz bir toplum, fakat tüm bu olanlara rağmen sağduyunun ve vatanseverliğin bir sonucunu yaşadık. Mart’ın sonunda baharı getirdik. ‘Millet İttifakı’ Türkiye’nin geleceğine güvenle bakması açısından çok önemli bir olaydır, demokratik ve siyasi bir olaydır. Bütün bu sorunları yaşayan insanlar Millet İttifakı’na bu umutla oy verdiler. Oy versin vermesin bütün halkımıza yürekten teşekkürü bir borç biliyoruz. Hepimiz bu güzel iklimi büyütmek zorundayız. Asla karamsar olmayacağız. Belediye başkanlarımızın başarıya mahkum olmalarını hepimizin bilmesi lazım. Başarıyı elde edeceğiz. Bütün zorluk ve baskılara rağmen güzel sonuçlar elde ediyoruz. Belediye başkanlarımız kendilerine oy vermeyen kesimlerle de samimi diyaloglarını sürdürüyorlar ve bunu da büyüteceğiz” diye konuştu.

Türk Ticaret Kanunu’na CHP’nin destek verdiğini ve Meclisten öyle çıktığını belirten Kılıçdaroğlu, “Türk Ticaret Kanunu’na CHP destek vermezse Meclisten çıkar mıydı? Türkiye’nin lehine gelen her uygulamaya biz destek verdik. İtiraz ettiğimiz konular da var. Buna rağmen yasallaşanlar ve bizim Anayasa Mahkemesine giderek iptal ettirdiklerimiz de var" dedi.

"Muhtarlar aylık bile alamıyordu, CHP’nin sayesinde alıyorlar" diyen Kılıçdaroğlu, “Belediye başkanı alıyor, milletvekili, cumhurbaşkanı alıyor, muhtarlar niye almıyor diye itiraz ettik. Aldılar. Bizim çözümlerimiz halktan yana, fakirden fukaradan yanadır. Rantiyeden yana değil, alın terinden yana çözümler üretiyoruz” şeklinde konuştu.