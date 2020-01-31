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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, deprem bölgesinde

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 15:25 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, deprem bölgesinde

ELAZIĞ (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, merkezi Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin yaşandığı Elazığ'a geldi.

Beraberinde, CHP Genel Başkan yardımcıları Veli Ağbaba, Seyit Torun ve Gülizar Biçer Karaca, partili milletvekilleri ve belediye başkanları ile kente gelen Kılıçdaroğlu, Sivrice ilçesine geçti.

Sivrice Belediyesini ziyaret ederek, Belediye Başkanı Turgay Gündoğan'dan çalışmalarla ilgili bilgi alan Kılıçdaroğlu, çıkışta gazetecilere açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu, depremin merkez üssü olan Sivrice'de Belediye Başkanı'nı ziyaret ederek, geçmiş olsun ve başsağlığı dileklerini ilettiklerini belirtti.

Bu sırada artçı sarsıntı yaşanması üzerine Kılıçdaroğlu, "Artçı sarsıntılar olabilir, deprem bölgesindeyiz." dedi.

Kılıçdaroğlu, Sivrice'de köylerde can kaybı yaşandığını, merkezde can kaybı olmadığı bilgisini aldıklarını aktararak, hasarlı binaların bulunduğunu kaydetti.

"Bu süreçte bizi mutlu eden, görüşü, kimliği, yaşam tarzı ne olursa olsun bütün insanlar Türkiye'deki 82 milyon, hep birlikte bu sorunu çözmek, bu felaketi, acıyı paylaşmak için yüreğimiz, gönlümüz bir." diyen Kılıçdaroğlu, hasarın en kısa sürede onarılmasını umduklarını ifade etti.

Kılıçdaroğlu, kentte incelemelerinin sürdüğünü, başka bölgelere de giderek, vatandaşları dinleyeceklerini aktardı.

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Anahtar Kelimeler:
CHP deprem Elazığ

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