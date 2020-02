CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Elazığ merkezli depremi değerlendirdi:

Konuşması öncesinde depreme ilişkin yapılan sunuma değinen Kılıçdaroğlu, "Bir dram tablosu var ve bu tabloyu aşmamız lazım. Japonya'da da depremler yaşanıyor ancak hafif yaralanma ile atlatılıyor." dedi.

Bu konuda oturulup düşünülmesi gerektiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Bu iş bir siyaset konusu değildir, bu bir memleket, vatandaş işidir. Fay hattı üzerinde evi olan her partiden, her yaşam tarzından insanımız vardır. Ölen bizim insanımız.

Şu soruyu kendi vicdanlarımıza sormamız lazım. Uzun süredir depremler yaşanıyor, uzun süredir can ve mal kaybımız var. Can ve mal kaybı var peki hangi önlemi alıyorsunuz? Önlemi almak ayrı, krizi yönetmek ayrı. İki ayrım var, bir önlem almak, iki krizi yönetmek, Önlem almak şu; bina yapacaksanız, depreme dayanıklı olacak, kuralları, ölçüsü olacak ve denetlenecek. Kriz yönetimi ise, deprem olur, 1-2 bina yıkılır o yaraları hızla sarmaktır. O da bizim yaptığımız kriz yönetimidir, önlem değildir. Önlemi Japonya almış, deprem oluyor hiç kimse hayatını kaybetmiyor. Neden bizde insanlar hayatını kaybediyor; çünkü önlem almıyoruz."