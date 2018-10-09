HABER

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Eskişehir'de

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.10.2018 01:53 | Son Güncelleme

Kemal Kılıçdaroğlu, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'i ve geçen hafta vefat eden Köy Enstitüleri Derneği'nin kurucu üyesi Bircan Bircan'ın ailesini ziyaret etti

ESKİŞEHİR (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Eskişehir'de bir dizi ziyarette bulundu.

Kılıçdaroğlu, Eskişehir'de Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneğince Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde düzenlenen Eskişehir Aydınlanma Buluşması etkinliğine katıldıktan sonra Arifiye Mahallesi İki Eylül Caddesi'nden yürüyerek Büyükşehir Belediyesine geçti.

Yürüyüş sırasında fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşların isteğini yerine getiren Kılıçdaroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'i ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu daha sonra geçen hafta vefat eden Köy Enstitüleri Derneği kurucu üyesi Bircan Bircan'ın Yıldıztepe Mahallesi'ndeki ailesine taziyede ziyaretinde bulundu.

PARTNERÜnlüleri buluşturan düğünÜnlüleri buluşturan düğün
Kılıçdaroğlu'na şehit evi ziyaretinde protesto (2)Kılıçdaroğlu'na şehit evi ziyaretinde protesto (2)
Eren Erdem yerel seçimler için aday adayı oluyorEren Erdem yerel seçimler için aday adayı oluyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
CHP CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Eskişehir ziyaret

En Çok Okunan Haberler

Yeni Gelin setinde aşk bombası! Sema Keçik'in 25 yaş küçük sevgilisi

Yeni Gelin setinde aşk bombası! Sema Keçik'in 25 yaş küçük sevgilisi

Fakir hayatına dayanamadı bekaretini satılığa çıkardı!

Fakir hayatına dayanamadı bekaretini satılığa çıkardı!

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Arka Sıradakiler'in Özge'si Avlu dizisine katıldı son halini görenler şaştı kaldı!

Arka Sıradakiler'in Özge'si Avlu dizisine katıldı son halini görenler şaştı kaldı!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu: Siyaseti bırakıyorum

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu: Siyaseti bırakıyorum

Antalya'da kan donduran görüntü! Facia

Antalya'da kan donduran görüntü! Facia

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eren Erdem yerel seçimler için aday adayı oluyor

Eren Erdem yerel seçimler için aday adayı oluyor

CHP Milletvekili Mahmut Tanal, İBB Başkanlığı'na adaylığını açıkladı

CHP Milletvekili Mahmut Tanal, İBB Başkanlığı'na adaylığını açıkladı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu: Siyaseti bırakıyorum

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu: Siyaseti bırakıyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı açıklaması

Türkücü Faruk Demir CHP'den adaylığını açıkladı

Türkücü Faruk Demir CHP'den adaylığını açıkladı

CHP'den Erdoğan için suç duyurusu: İspat edemezse alçaktır!

CHP'den Erdoğan için suç duyurusu: İspat edemezse alçaktır!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.