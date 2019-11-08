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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Gaziantep’te

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.11.2019 14:22 | Son Güncelleme

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Gaziantep’e geldi.

Mustafa KANLI-Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)- CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Gaziantep’e geldi.
Öğle saatlerinde Gaziantep Havalimanı'na gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu CHP Gaziantep İl Başkanı Lütfü Demir, milletvekillleri Bayram Yılmazkaya, İrfan Kaplan ile partililer karşıladı. Kılıçdaroğlu, kendisini karşılayanlarla tek tek selamlaşıp sohbet etti. Bir süre havalimanında partililerle görüşen Kılıçdaroğlu, daha sonra STK temsilcileri ve iş insanları ile yapacağı toplantı için otele geçti. Kılıçdaroğlu'nun akşam aynı otelde 'Atatürk'ü Anlamak' konulu seminere katılacağı öğrenildi.
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