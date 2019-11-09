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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Gaziantep'te (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.11.2019 02:31 | Son Güncelleme

'ATATÜRK'Ü ANLAMAK' KONULU SEMİNERE KATILDI Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziantep'te 'Atatürk'ü Anlamak' konulu seminere katıldı.

'ATATÜRK'Ü ANLAMAK' KONULU SEMİNERE KATILDI

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziantep'te 'Atatürk'ü Anlamak' konulu seminere katıldı. Kılıçdaroğlu yaptığı sunumda, Cumhuriyetin ilk yıllarından başlayarak günümüze kadar gelen sürece kadar ki durumu değerlendirdi.

'SON 10 YILDA EN BÜYÜK DEĞİŞİMİ YAŞAYAN PARTİ CHP'DİR'

Kılıçdaroğlu, CHP'nin Türkiye'nin sorunlarını diğer partilerden daha iyi bildiğini söyleyerek, "Önümüzdeki süreçte toplumun bütün dokularına girmeye kararlıyız. Son 10 yılda en büyük değişimi yaşayan parti CHP'dir. Bunun en bariz örneği bizim seçim bildirgelerimizdir. 2 seçim bildirgemizi bütün partiler kopya çekti. Çünkü biz onlardan daha iyi düşünüyoruz. Biz Türkiye'nin sorunlarını onlardan daha iyi biliyoruz. Sorunları bilmenin yanı sıra bu sorunlara en sağlıklı çözümleri de biz üretiyoruz. Ve toplumun en yoksul kesimlerine hitap ediyoruz. Biz güçlü bir sosyal devlet anlayışı ile toplumun her kesimini ayağa kaldırmaya kararlıyız. Üretene de sonuna kadar destek olacağız'' dedi.

'ATATÜRK EKONOMİYİ YÖNETMEK İÇİN KONGRELER YAPTI'

Yaptığı sunumda Atatürk'ü anlatan Kılıçdaroğlu, Atatürk'ün sözlerinden alıntılar yaparak, Atatürk'ün temel ilkelerinin özgürlük ve bağımsızlık olduğunun altını çizdi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kurulduğu yıllarda yoksul bir ülke olduğunu anlatan Kılıçdaroğlu, Atatürk'ün yoksullukla mücadele etmek ve ülkenin ekonomisini idare edebilmek için kongreler yaptığını ifade etti.

Kılıçdaroğlu, "1923'te İzmir İktisat Kongresi toplandı ve orada yeni Türkiye Cumhuriyeti güçlü bir ekonomisinin olduğu bir ülke olacağını söyler ve yola koyulur. Bunun üzerine gerçekten hep birlikte oturup çalışırlar. Kırıkkale'de entegre bir silah fabrikası kurulur. Savunma sanayisinin kurulması sağlanır. Çiftçi perişandır. Çiftçiden ağır vergiler alınır çünkü başka vergi alınacak bir şey yoktur. Aşar Vergisi kaldırılır ve çiftçinin üzerinden yük kalkar, üretim her alanda başlar" diye konuştu.

'YUMURTA SATILARAK FABRİKA KURULDU'

1925 yılında yumurta satılarak şeker fabrikasının kurulduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Atatürk'ü anlarsak günümüz ile daha iyi bağlantı kurarız. O günkü şartları inceleyin, yumurta satılarak fabrika kuruluyor" dedi.

'SON 17 YILDA 140 MİLYAR FAİZ ÖDENDİ'

Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin son 17 yılda ödediği faizin 140 milyar doları aştığını ifade ederek, ''Ödediğimiz faiz bu sadece. Aldığımız borç dolayısıyla yurt dışına ödediğimiz faiz. Bu parayla yeni bir Türkiye inşa edersiniz. Sorun, Atatürk'ü anlamamaları ve Türkiye'yi üretimden koparmalarıdır. Bir ülkede eğitim sistemini bozduğunuz zaman her şeyi koparırsınız. Dünya ekonomide yarış halindedir. Teknolojisi en iyi olan ürünü kim üretip, kime satacaktır. Fabrikada, bilimde, tarlada, hizmette, hayatın her alanında üreteceksiniz. Eğer üretim güçlü olursa çok güçlü sanatçılarınız ve üniversiteleriniz olur'' diye konuştu.

'O DÖNEMDEKİ MECLİSİN YETKİLERİ HALKTAYDI'

Kemal Kılıçdaroğlu, Atatürk dönemindeki meclisin çok işlevsel ve yetkilerinin halkta olan bir yapısının olduğunu belirterek, "O dönemdeki meclis çok işlevseldi. Mustafa Kemal Atatürk'e Başkomutanlık yetkisi belirli zamanlarda verilmişti. Bugünkü meclis, o zamanki meclisin yanında kocaman bir sıfırdır. Meclisin bir üyesi olarak söylüyorum. Yetkileri elinden alındı. O zaman da Atatürk çok partili sisteme geçmek istedi, denemeler yapıldı ama başarılı olamadı. Parlamentoya her şeyin hesabını verdi. Hiçbir şekilde yolsuzluklara izin vermedi. Her kuruşun hesabı millete verilmiştir. Kamu harcamalarını denetlemek için Sayıştay var. Ama bugünkü Sayıştay o günkü Sayıştay’ın yanında sıfırdır. Demokrasi hepimiz için geçerli bir kavramdır. Hukukun üstünlüğünü sağlamak hepimizin görevidir" ifadelerine yer verdi.

'HERKESİN KİMLİĞİNE VE İNANCINA SAYGILI OLMALIYIZ'

Mustafa Kemal'i anlamanın sıradan bir olay olmadığını ifade eden Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin bilim ve teknolojideki gelişmelere ayak uydurması gerektiğini, bunu yapabilecek insan gücünün de ülkede var olduğunu kaydederek şunları dedi:

"Farklı düşündü diye insanı hapse atamazsınız. Farklı düşündü diye ödüllendirmelisiniz. Allah'ın verdiği en büyük şey düşüncedir. Böyle bir yetenek başka canlıda yok. Hızlı gelişen dünyada çok gerideyiz. Artık 21'inci yüzyıldayız. Herkesin kimlik ve inancına saygı duymalıyız. Kimlik ve inanç, siyasette tartışılmaz. Sorun, kötü siyaset anlayışında. Toplumu nasıl kutuplaştırırım ve toplumu bana oy vermeye nasıl zorunlu kılarım düşüncesindeki siyaset nedeniyle bunlar oluyor. Teknolojimi nasıl geliştiririz, üniversiteyi bitiren herkes nasıl iş bulur bunları konuşmalıyız. Ama biz halen orta çağ siyaseti yapıyoruz. Neden, çünkü Mustafa Kemal'i anlamadıkları için. O yüzden gençlerimize çok görev düşüyor."

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