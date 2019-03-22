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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Giresun’da STK temsilcileri, muhtarlar ve partililer ile bir araya geldi

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.03.2019 16:21 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Mart yerel seçimleri öncesi Ordu ziyaretinin ardından geldiği Giresun’da Sivil Toplum Kurumları’nın (STK) temsilcileri, muhtarlar, partililer ve kanaat önderleri ile bir araya geldi.Giresun’da Küçük Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi’nin Kongresi’nin ardından bir restoranda STK temsilcileri, muhtarlar, partililer ve kanaat önderleri ile buluşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Giresunlular’dan mevcut belediye başkanı ve CHP başkan adayı Kerim Aksu için ve destek istedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Giresun’da STK temsilcileri, muhtarlar ve partililer ile bir araya geldi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Mart yerel seçimleri öncesi Ordu ziyaretinin ardından geldiği Giresun’da Sivil Toplum Kurumları’nın (STK) temsilcileri, muhtarlar, partililer ve kanaat önderleri ile bir araya geldi.
Giresun’da Küçük Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi’nin Kongresi’nin ardından bir restoranda STK temsilcileri, muhtarlar, partililer ve kanaat önderleri ile buluşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Giresunlular’dan mevcut belediye başkanı ve CHP başkan adayı Kerim Aksu için ve destek istedi. “Kerim başkan herkesi seviyor, herkese eşit hizmet götürüyor” diyen Kılıçdaroğlu, CHP’li İstanbul Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu için de Giresunlular’ın ve tüm Karadenizliler’in İstanbul’daki akrabalarını arayarak İmamoğlu için oy istemelerini istedi.

“Rabia Naz Vatan’ın faillerinin bulunmasını istiyoruz”
Kılıçdaroğlu, konuşmasında 12 Nisan 2018 tarihinde Giresun’un Eynesil ilçesindeki evinin önünde ölü bulunan 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan’ın faillerinin hala bulunamamasına tepki göstererek “Rabia Naz Vatan, hayatını kaybeden 11 yaşında bir kızımız. Babası geçen gün gözaltına alındı. Bir trafik kazası geçirdi. Getirilip kapının önüne konuluyor. Faili yok ortada. Babası şikayet ediyor, hak arıyor. ‘Kızımın katillerini bulun diyor’ babası. Babasını alıp gözaltına alıyorlar. Bir evlat acısının ne olduğunu acaba bu yetkililer biliyorlar mı ? Allah kimseye evlat acısı vermesin. Birilerinin devreye girip delilleri yok etmesi. Aylardır bekleniyor aylardır Adli Tıp Kurumu’ndan rapor bekliyor. Bu rapor niye gelmiyor. Kim devreye giriyor ? bu rapor engelleniyor. Ama burada adalete susamış bir kitle varsa ben bu babanın yanında durmak zorundayım. Aksi halde adaleti değil adaletsizliği beslemiş oluruz. Hepimiz vicdan sahibi isek bu katillerin bir an önce bulunmasını ve yargının önüne çıkarılmasını istiyoruz. Bir dramı adaleti sağlayarak sonlandırmış olalım” ifadelerini kullandı.
Türkiye’nin çok büyük sorunları olduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, “Belki düşündüğünüzden çok daha büyük sorunları var. 17 yılda o kadar çok büyük borçlandık ki bizi yönetenler o kadar Türkiye’yi borçlandırdılar ki borcun faizini ödemek için de borç alır noktaya geldik. Peki soru şu. Bu borcun faizini kim ödüyor ? Sizler, 82 milyon bir araya gelip ödüyoruz. Musluğu açtığınızda 5 çeşit vergi ödüyoruz, elektrik düğmesini açtığınızda 4 çeşit vergi ödüyorsunuz” diye konuştu.
Fındıkta sorunların 16 yıldır çözülemediğini belirten Kılıçdaroğlu, baskı ile tehdit ile şantaj ile yüksek tazminat davaları ile kendisinin susturulamayacağını ve doğruları konuşmaya devam edeceğini belirtti.
Kılıçdaroğlu, konuşmasının sonunda kürsüye Belediye Başkanı Kerim Aksu’yu çağırırken, Aksu kendisine Topal Osman Ağa’nın resmini hediye etti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Giresun’da STK temsilcileri, muhtarlar ve partililer ile bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Giresun’da STK temsilcileri, muhtarlar ve partililer ile bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Giresun’da STK temsilcileri, muhtarlar ve partililer ile bir araya geldi

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