CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu : “Güzel bir Türkiye’yi birlikte inşa etmek zorundayız”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Güzel bir Türkiye’yi yaşanabilir bir Türkiye’yi birlikte inşa etmek zorundayız” dedi.

“Hukukun üstünlüğünü sağlamak durumundayız”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ekonomi Masası tarafından İstanbul’da bir otelde düzenlenen ‘Üreten, Çalışan, Hakça Paylaşan Türkiye’ başlıklı toplantının kapanışında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal, Türkiye ekonomisine dair değerlendirmelerde bulundu. Modern toplumlardaki hukuk sistemlerine değinen Kılıçdaroğlu, “ Hukukun üstünlüğünü sağlamak zorundayız. Yani katılımcı demokrasiyi güçlendirmek zorundayız. Bu dünyada söz sahibi olmanın, dünyada saygın olmanın birinci koşuludur. Demokrasisi gelişmemiş hiçbir ülke büyümemiş ve kalkınmamıştır” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’nin üretmesi gerekiyor”

Üreten bir toplumun hukukun üstünlüğünün sağlanması kadar önemli olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, “Hukukun üstünlüğü sağlandıktan sonra ikincisi üreten Türkiye’dir arkadaşlar. Türkiye’nin üretmesi lazım. Gelir elde etmek yerine borçlanmak, üretmek yerine ithal etmek. Türkiye üretim sürecinden büyük ölçüde koparıldı. En büyük sıkıntımız bu. İthalat olmadan üretim yapamaz noktaya geldik. Bu egemen güçlerin Türkiye üzerinde daha fazla söz sahibi olmasına yol açıyor. Mercimeği ithal ediyorsunuz, nohutu ithal ediyorsunuz. Sanayide ham maddeyi ithal ediyorsunuz. Gelmezse fabrikalar yerinde duruyor. Türkiye’nin üretmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

“Güçlü bir sosyal devlet olması lazım”

Sosyal devlet anlayışının güçlendirilmesi gerektiğini ifade eden CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, “ Bir ülkede huzur mu olsun istiyorsunuz, bir ülkede barış mı olsun istiyorsunuz. Her evde huzur her evde barış mı olsun istiyorsunuz. Güçlü bir sosyal devlet olması lazım. Sosyal devletin bütün kurallarının Türkiye’de uygulanması lazım” dedi.

Sürdürülebilirlik kavramının ülke ekonomisinde önemli bir yeri olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, “Demokrasinizi güçlendirebilirsiniz, üretim de belli bir noktaya gelebilirsiniz, güçlü bir sosyal devlet oluşturabilirsiniz ama bunun sürdürülebilirliği çok önemlidir. Eğer trenin gerisinde kalırsanız çok daha büyük risklerle karışı karşıya kalırsınız” ifadelerini kullandı.

“Güzel bir Türkiye’yi yaşanabilir bir Türkiye’yi birlikte inşa etmek zorundayız”

Demokrasi, sosyal devlet, sürdürülebilirlik ve hukukun üstünlüğü gibi dinamiklerin bir araya getirilmesi halinde umutsuzluğa düşmek için bir gerekçe olmadığını aktaran Kılıçdaroğlu, “Bu ülkenin birikimi var, bu ülkenin bilgisi de var bu ülkenin üniversiteleri de var. Bu ülkede hukuk da var. Bu ülkede azımsanmayacak ölçüde yargı bağımsızlığına saygı gösteren binlerce yargıç var. Dolayısı ile bizim umutsuzluğa kapılmak gibi bir lüksümüz söz konusu değil. Güzel bir Türkiye’yi yaşanabilir bir Türkiye’yi birlikte inşa etmek zorundayız” şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu, “ Krizden nasıl çıkılır, ekonomik krizden aklınızla çıkacaksınız, mantığınızla çıkacaksınız. Krizi çıkaran gerekçeleri ortaya koyacaksınız. Ve Bu krizi ortadan kaldıracak mekanizmaları ortaya koyacaksın” dedi.