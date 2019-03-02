CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Hatay'da

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bizim ülkemizin temel bir sorunu var. Biz dünyanın en iyi doktorlarını yetiştiren, en iyi sanatçılarını yetiştiren, en iyi mimarları yetiştiren ülkeyiz. Her alanda, aslında toplum başarılı insanlar yetiştirmiştir ama başarılı siyasetçi yetiştirme konusunda beceriksiz bir toplumuz." dedi.

Hatay Sanayici ve İşadamları Derneğinde sanayiciler ve iş insanlarıyla bir araya gelen Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin ekonomik ve siyasal bir kriz yaşadığını savundu. Türkiye'nin ciddi bir stratejik dönüşüme ihtiyacı olduğunu anlatan Kılıçdaroğlu, "Önerilere kapalı bir siyaset anlayışı var. Bu varsa orada demokrasi yoktur zaten." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, stratejik dönüşümün dört ayaklı olduğunu belirterek hukukun üstünlüğünün sağlanması, üretim yapılması, güçlü bir sosyal devlete geçilmesi ve sürdürülebilirlik gerektiğini ifade etti.

Üniversitelerin bilgi üretemez noktaya geldiğini aktaran Kılıçdaroğlu, "Üniversite bilgi üretmesi gereken bir kurumken şimdi İzmir'de bir üniversite tanzim satış mağazası açtı. Gerçekten insan aklıyla alay edilecek bir tutum. Neden sen tanzim satış mağazası açıyorsun, tarımın sorunu ne? Sen bununla ilgileneceksin." dedi.