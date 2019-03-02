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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Hatay'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2019 19:06 | Son Güncelleme

Kemal Kılıçdaroğlu: - "Bizim ülkemizin temel bir sorunu var. Biz dünyanın en iyi doktorlarını yetiştiren, en iyi sanatçılarını yetiştiren, en iyi mimarları yetiştiren ülkeyiz. Her alanda, aslında toplum başarılı insanlar yetiştirmiştir ama başarılı siyasetçi yetiştirme konusunda beceriksiz bir toplumuz" - "Eğer bu ülke milli Kurtuluş Savaşı'nı yaptı ve başarıyı sağladıysa, ekonomide de sosyal yaşamda da bilimde de aynı mücadeleyi yapmak zorundayız"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bizim ülkemizin temel bir sorunu var. Biz dünyanın en iyi doktorlarını yetiştiren, en iyi sanatçılarını yetiştiren, en iyi mimarları yetiştiren ülkeyiz. Her alanda, aslında toplum başarılı insanlar yetiştirmiştir ama başarılı siyasetçi yetiştirme konusunda beceriksiz bir toplumuz." dedi.

Hatay Sanayici ve İşadamları Derneğinde sanayiciler ve iş insanlarıyla bir araya gelen Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin ekonomik ve siyasal bir kriz yaşadığını savundu. Türkiye'nin ciddi bir stratejik dönüşüme ihtiyacı olduğunu anlatan Kılıçdaroğlu, "Önerilere kapalı bir siyaset anlayışı var. Bu varsa orada demokrasi yoktur zaten." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, stratejik dönüşümün dört ayaklı olduğunu belirterek hukukun üstünlüğünün sağlanması, üretim yapılması, güçlü bir sosyal devlete geçilmesi ve sürdürülebilirlik gerektiğini ifade etti.

Üniversitelerin bilgi üretemez noktaya geldiğini aktaran Kılıçdaroğlu, "Üniversite bilgi üretmesi gereken bir kurumken şimdi İzmir'de bir üniversite tanzim satış mağazası açtı. Gerçekten insan aklıyla alay edilecek bir tutum. Neden sen tanzim satış mağazası açıyorsun, tarımın sorunu ne? Sen bununla ilgileneceksin." dedi.

Kılıçdaroğlu, üretimin önemine değinerek şöyle devam etti:

"Türkiye kısır bir tartışmanın içine çekiliyor. Türkiye enerjisini, gücünü kaybediyor. İş dünyası karamsar, üniversiteler karamsar, sokaktaki insan karamsar, işsizlik almış başını gidiyor, insanlar intihar ediyor, kendisini yakıyor ama önümüzde bir duvar var. Bütün bu olayları görmeyen duymayan bir duvar. Bu duvarı yıkmamız lazım, başka da çaresi yok. Eğer bu ülke milli Kurtuluş Savaşı'nı yaptı ve başarıyı sağladıysa, ekonomide de sosyal yaşamda da bilimde de aynı mücadeleyi yapmak zorundayız. Üniversiteler bilgi üretmek zorunda. Aykırı düşünen insanı suçluyoruz. Aykırı düşünmek düşünmenin zenginliğinin ilk adımıdır."

Hatay'ın tarım ve sanayi kenti olarak ciddi bir potansiyele sahip olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Suriyelilerin şirket kurmaları ve bunların bizim iş adamlarına göre bazı ayrıcalıklara sahip olmaları... Örneğin hiç denetlenmemeleri, vergi ödememeleri, sigorta primi ödememeleri gibi özel ayrıcalıkları var. Sadece iş dünyasında değil hastanede de özel ayrıcalıkları var. Onlar daha iyi tedavi edilirler, ek bir ücret ödemezler. 35 milyar dolar Suriyelilere ödendiği söyleniyor. Hiç merak ettiniz mi kimlere harcandı? Az para değil, 1 milyar dolar olsa, 10 milyar dolar olsa anlarım. 35 milyar dolar eğer harcandıysa hepsinin ev bark sahibi olması lazım, az para değil."

- "Başarılı siyasetçi yetiştirme konusunda beceriksiz bir toplumuz"

Hiçbir sorunun çözümsüz olmadığını aktaran Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"80 milyon insan, biz kendi sorunlarımızı biliyoruz. Nasıl çözüleceğini de üç aşağı beş yukarı biliyoruz. Bizim ülkemizin temel bir sorunu var. Biz dünyanın en iyi doktorlarını yetiştiren, en iyi sanatçılarını yetiştiren, en iyi mimarları yetiştiren ülkeyiz. Her alanda, aslında toplum başarılı insanlar yetiştirmiştir ama başarılı siyasetçi yetiştirme konusunda beceriksiz bir toplumuz. Bazen duygularımıza, bazen inançlarımızı kültürümüzü sömürenlere zaaflarımız dolayısıyla iktidara taşıyoruz ve onlar Türkiye'yi karanlık bir noktaya doğru aşama aşama götürüyorlar. Ayın 31'inde sandığa gideceğiz ve oylarımızı kullanacağız. Elimizi vicdanımıza koyacağız, bütün gerçekleri düşünerek oylarımızı kullanmak zorundayız."

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