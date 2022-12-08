CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Hazırlıklarımız büyük ölçüde tamam" dedi ve ekledi: 6 ay içinde topluma nefes aldıracağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Karar TV'de Taha Akyol ve Elif Çakır'ın sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu; Meclis'teki kavga, 6'lı masa, zincir marketler, enflasyon ve gündemdeki konulara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları:



"(TBMM'de kavga) Doğru değildi. Hadi bari özür dile. Tansiyonu düşürmesinde yararlı olurdu. Böyle bir ortam 21'inci yüzyılın parlamentolarında olmamalı. Bizde bu tür olaylar oluyor ama olmamalı. Bu olay milletvekili dokunulmazlığını ilgilendiren bir olay da değil. Suçüstü halidir, normalde savcılığın harekete geçmesi lazım.

"GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEMİN ESASLARINI BELİRLEDİK"

Var olan sistemin değişmesini istiyoruz. Bunun içinde anayasa değişikliği gerekiyor. Bizi bir araya getiren temel etmen, var olan sistemin değişmesi. İlk çalışmayı bu sistemi nasıl değiştiririz üzerine yaptık. Güçlendirilmiş parlamenter sistemin esaslarını belirledik. Bu esasların ileride bir tartışmaya zemin açmaması için kanun maddelerini yazdık.

"72 MADDEDEN OLUŞAN YAPACAKLARIMIZA DAİR PROGRAM HAZIRLIYORUZ"

Demek ki hükümet olurken uzun sürecek tartışmaları daha hükümet kurmadan tartıştık ve önemli mesafe aldık. Şimdi sıra hükümet programına geldi. 72 maddeden oluşan yapacaklarımıza dair program hazırlıyoruz. İktidara geldiğimizde ne yapacağımız o gün belli olacak. Hazırlıklarımız büyük ölçüde tamam. Bir sonraki toplantıda bunun yüzde 95’i bitmiş olabilir.

SÜRE VEREREK AÇIKLADI

6 ay içinde topluma nefes aldıracağız. 1 yıl içerisinde ekonomide toparlama dönemi başlayacak. Hem bizim hem de yabancı işverenlerin Türkiye’de yatırım yapacağına inanıyoruz. Çünkü önlerini görmüş olacaklar. Aldığımız ekonomik kararların ne kadar doğru olduğunu ifade edeceğiz. Ekonomiyle ilgili çalışmalar altılı masanın bu toplantısında bitmeyebilir. Ama bir sonraki toplantıda kesin biter. Artık 15 günde bir toplanacağız. Çünkü seçim geliyor.

"AB'NİN DEMOKRATİK STANDARTLARINI ÜLKEMİZE GETİRMEK İSTİYORUZ"

Benim şahsi kanaatim ekonomiye ilişkin 1,5 yıl içinde pek çok sorun çözülür. Vatandaş ve işveren yapılan işleri görür ve bir güven oluşur. AB’nin demokratik standartlarını ülkemize getirmek istiyoruz. O haklara bizim halkımız da sahip olsun. Bu konuda da görüş birliğimiz var. Bu koşullar oluştuğu takdirde ülkeye ciddi yatırımlar gelecek. İngiltere’de de iş insanlarıyla bunu görüştüm.

ZİNCİR MARKET AÇIKLAMASI

Madem bu zincir marketler fiyatları yükseltiyor buna Rekabet Kurumu'nun bakması gerekir. Eğer fiyatlar artıyorsa ceza kesersiniz. Buna kimse itiraz etmez. Siz bunları yapmıyorsunuz 3 firma var özellikle bir firmaya saldırıyorsunuz. Bunlar doğru değil. Belediye zabıta memuruna git ceza ver diye talimat veriyorlar.

Bu durum devlet yönetimindeki acziyeti gösteriyor. Yönetemiyorlar, bir suçlu bulmak zorundalar.

"ENFLASYON DÜŞMEYECEK"

Hayatın gerçeği şu: Domatesi aldığım zaman domatesin fiyatı düştü mü düşmedi. Tam tersine arttı mı, arttı. Hayatın gerçeği vatandaşın alışveriş yaparken karşılaştığı gerçektir. Enflasyon düşmeyecek daha da yükselecek. İktidar düştü diye söyleyebilir ama siz gidip alışveriş yapınca bunun düşmediğini, ekonominin iyi yönetilmediğini göreceksiniz.

Merkez Bankası'nın görevi enflasyonu önlemek ama yasalara uymuyor. Faizi düşürdük diyorlar yüzde 9'la kimse faizle kredi alabiliyor mu? İlk kez ödenen faizler borcu aştı. Borç yüz liraysa faizi 110 lira oldu. Böyle garip bir tabloyla karşı karşıyayız."

