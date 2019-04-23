HABER

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: ’’Her çocuğun yüzünün güldüğü, kalbinin sevgiyle ısındığı bir Türkiye diliyorum’’

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.04.2019 09:42 | Son Güncelleme

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ’’Her çocuğun yüzünün güldüğü, kalbinin sevgiyle ısındığı bir Türkiye diliyorum’’ dedi.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ’’Her çocuğun yüzünün güldüğü, kalbinin sevgiyle ısındığı bir Türkiye diliyorum’’ dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Kılıçdaroğlu yayımladığı mesajında, ’’Milli egemenliğimizin ve bağımsızlığımızın sembolü olan Türkiye Büyük Millet Meclisi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün başkanlığında, 23 Nisan 1920 tarihinde kurulmuştur. Bu tarihten itibaren milletimiz kendi kaderini kendi belirlemiş, ülkemiz tüm güçlükleri aşan milli bir iradeyle, dünyanın saygın ülkeleri arasındaki yerini almıştır’’ ifadelerini kullandı.

’’Her çocuğun yüzünün güldüğü, kalbinin sevgiyle ısındığı bir Türkiye diliyorum’’
Türkiye’deki tüm vatandaşların eşit haklara ve sorumluluğa sahip olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, hiç kimsenin diğerinden üstün olmadığını ve herkesin milli iradenin ortak parçası olduğuna dikkat çekti.
"Bu iradenin merkezi ise bizzat milletimizden aldığı vekaleti yansıtan Türkiye Büyük Millet Meclisidir’ diyen Kılıçdaroğlu, ’’Bu bağlamda vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerini korumak, demokratik, laik, sosyal hukuk devletini geliştirmek ve ülkemizi çağdaş uygarlık seviyesinin bile üstüne çıkmasını sağlamak öncelikle milletin vekillerinden oluşan TBMM’nin görevidir. Öte yandan esaret ve işgal zincirlerini kıran, insanlarımızı özgürlüğe kavuşturan, milletin kanıyla, canıyla elde ettiği egemenliğin simgesi olan Meclisimizin kuruluş günü bizzat Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara ve yeni nesillere armağan edilmiştir. Bu armağan Türkiye Büyük Millet Meclisinin ülkemize karşı bitmeyen sorumluluğunun simgesidir. Dolayısıyla çocuklarımıza bırakacağımız en değerli miras, özgür ve adil bir Türkiye’dir. Bu duygu ve düşüncelerle TBMM’nin kuruluşunun 99. yıldönümünde başta Büyük Atatürk olmak üzere milletimizin bağımsızlığı ve özgürlüğü için canını feda eden kahramanlarımızı, şehit ve gazilerimizi saygıyla anıyor, aziz milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyor, her çocuğun yüzünün güldüğü, kalbinin sevgiyle ısındığı bir Türkiye diliyorum’’ açıklamasında bulundu.

PARTNERYaşayan en karizmatik erkek seçilmişti! Hayranları hayal kırıklığına uğradıYaşayan en karizmatik erkek seçilmişti! Hayranları hayal kırıklığına uğradı
AK Parti’den batılı ülkelerin soykırım ve sömürge tarihleri çalışmasıAK Parti’den batılı ülkelerin soykırım ve sömürge tarihleri çalışması
Bakan Çavuşoğlu’ndan ABD’ye petrol tepkisiBakan Çavuşoğlu’ndan ABD’ye petrol tepkisi

En Çok Okunan Haberler

Sri Lanka'da ölü sayısı 310'a yükseldi

Sri Lanka'da ölü sayısı 310'a yükseldi

Çukur'da büyük ihanet! Sena'yı öldüren yüzüklü kim çıktı?

Çukur'da büyük ihanet! Sena'yı öldüren yüzüklü kim çıktı?

Haberi Dışişleri Bakanlığı verdi! Serbest bırakıldılar!

Haberi Dışişleri Bakanlığı verdi! Serbest bırakıldılar!

Üst üste korkutan depremler! Gece yarısı tekrar sallandı!

Üst üste korkutan depremler! Gece yarısı tekrar sallandı!

Şenol Güneş oyuncusuyla tartıştı!

Şenol Güneş oyuncusuyla tartıştı!

İki gündür haber alınamıyordu! Ailesi korkunç gerçekle yüzleşti

İki gündür haber alınamıyordu! Ailesi korkunç gerçekle yüzleşti

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Ankara'da kritik toplantı! İşte ilk açıklama

Ankara'da kritik toplantı! İşte ilk açıklama

Ankara Büyükşehir Belediyesi binasında 'retina taramalı' oda

Ankara Büyükşehir Belediyesi binasında 'retina taramalı' oda

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili açıklama

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili açıklama

Son dakika: CHP'den Kılıçdaroğlu'na saldırı hakkında açıklama

Son dakika: CHP'den Kılıçdaroğlu'na saldırı hakkında açıklama

MHP'li Ataman: Tepki görmesi muhtemel yerde bulunması akla ziyandır

MHP'den saldırıyla ilgili yeni açıklama!

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan saldırıya ilişkin flaş açıklamalar

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan saldırıya ilişkin flaş açıklamalar

Son dakika: Ekrem İmamoğlu'ndan flaş açıklamalar

Son dakika: Ekrem İmamoğlu'ndan flaş açıklamalar

Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na yumruk atan saldırgan hakkında açıklama

AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili flaş açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.