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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "İmamoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi’nin adayı olmaktan çıktı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 00:15 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bakırköy’de düzenlenen iftar programına katıldı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "İmamoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi’nin adayı olmaktan çıktı"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bakırköy’de düzenlenen iftar programına katıldı. Kılıçdaroğlu, "Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi’nin adayı olmaktan çoktan çıktı. O artık 16 milyon İstanbullunun adayıdır" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bakırköy Pazar alanında düzenlenen iftar programına katıldı. Programa Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı. İftarın ardından Bakırköy Pazar alanında Sunay Akın’ın anlatımı ve Çocuk Kalpler Kumpanyası’nın şarkılarıyla "Uğurlar Olsun Bandırma 100 Yılın Hikayesi" gösterisi gerçekleşti.

“O iradeyi 23 Haziran’da yeniden alacağız”
Pazar alanında vatandaşlara hitap eden Kılıçdaroğlu, “Biz bugün 100 yıl önce yapılan bir hareketi, bir bağımsızlık meşalesini anmak için buraya toplandık. Onların ruhu şad olsun, saygıyla anıyoruz. Güzel şeyler yapmış atalarımız. Bizler güzel şeyler yapmaya mahkumuz, onlara layık olmak için. Güzel şeyler yapacağız. İstanbul’da da yapacağız. Ekrem İmamoğlu’yla yapacağız. Hak mücadelesi, milli mücadele vereceğiz. ’Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ dediler. Eğer milletin iradesi varsa, o iradeyi, elimizden alınan o iradeyi, yeniden 23 Haziran’da yeniden alacağız" diye konuştu.

"İmamoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi’nin adayı olmaktan çıktı"
Kılıçdaroğlu, yapılacak olan 23 Haziran seçimleriyle ilgili değerlendirmede bulunarak, "Bütün vicdan sahibi İstanbullulara sesleniyoruz; vicdanımızın sesini dinleyeceğiz ve öyle sandığa öyle gideceğiz. Bizim irademize bir saldırı yapılmışsa, bizim irademiz 7 çete mensubu tarafından elimizden alınmışsa, biz o iradeyi ve o gücü söke söke alacağız. Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi’nin adayı olmaktan çoktan çıktı. O artık 16 milyon İstanbullunun adayıdır" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu:

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