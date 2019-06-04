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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu İstanbul'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2019 15:28 | Son Güncelleme

Kılıçdaroğlu, iş kazası sonucu hayatını kaybeden Mehmet Altun ve Öztürk Yılmaz'ın ailelerini ziyaret etti

İSTANBUL (AA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iş kazası sonucu hayatını kaybeden iki kişinin ailesine ziyarette bulundu.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde, İstanbul'a hareketi öncesinde Ankara Esenboğa Havalimanı personeliyle bayramlaştı.

Kılıçdaroğlu, 2 Kasım 2018'de Ümraniye'de metro inşaat sahasının da olduğu yerde meydana gelen göçükte hayatını kaybeden güvenlik görevlisi Mehmet Altun'un ailesini ziyaret etti.

Aileyle bayramlaşan ve başsağlığı dileklerini ileten Kılıçdaroğlu, "Bir kaza sonucu ve elinde olmayan bir nedenle hayatını kaybediyor. Bunları önlemek, bunların önlemini almak lazım." dedi. Ziyaret sırasında Kur'an-ı Kerim okundu.

Daha sonra evden ayrılan Kılıçdaroğlu, sokakta kendisini bekleyen vatandaşlarla bayramlaştı. Kemal Kılıçdaroğlu, Kadir Hasan adlı çocuğu kucağına alarak sevdi. Bazı çocuklarla fotoğraf çektiren Kılıçdaroğlu, elini öpen bir çocuğun elini öptü.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, daha sonra otoyol inşaatı sırasında hayatını kaybeden Öztürk Yılmaz’ın ailesine de ziyarette bulundu.

Kılıçdaroğlu'na, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve bazı milletvekilleri eşlik etti.

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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Mehmet Altun Öztürk Yılmaz

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