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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İzmir'de

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.03.2019 20:15 | Son Güncelleme

Kemal Kılıçdaroğlu: - "Dünyanın hiçbir ülkesi kendi silah fabrikasını bir başka ülkenin ordusuna vermez. Bunu özellikle ülkücü kardeşlerim için söylüyorum"

İZMİR (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Dünyanın hiçbir ülkesi kendi silah fabrikasını bir başka ülkenin ordusuna vermez. Bunu özellikle ülkücü kardeşlerim için söylüyorum." dedi.

Kılıçdaroğlu, Aydın mitingi sonrası CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer ile birlikte İzmir'in Selçuk ilçesine geçti.

Cengiz Topel Caddesi'nde parti otobüsü üzerinden halka seslenen Kılıçdaroğlu, CHP'den aday olan belediye başkanlarından özellikle hizmet ederken vatandaşlar arasında hiçbir ayrım yapmamaları ve şeffaf olmaları konusunda istekte bulunduğunu belirtti.

İktidar partisinin farklı olmasının belediyelere ayrılacak kaynağı olumsuz etkileyeceği yönündeki görüşlerin doğru olmadığını ifade eden Kılıçdaroğlu, belediyelere paranın kanunla geldiğini, bütçesinin belli olduğunu dile getirdi.

Konuşmasında kürk ürünlerinden alınan ÖTV'nin sıfırlanmasını eleştiren Kılıçdaroğlu, "Gözünüz aydın diyorum, bu mitingden sonra gidip hanımlara birer kürk alın. Dolmuşa binerken, musluğu açarken vergi veriyoruz, kefen bezi alırken vergi var da kürkte niye sıfırlandı? " diye konuştu.

Sakarya'daki tank palet fabrikasının yabancılara satılacağını kaydeden Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Katar'a tank palet fabrikasını satıyor. Satmıyor pardon bedava verecek, uçak karşılığında. Dünyanın hiçbir ülkesi kendi silah fabrikasını bir başka ülkenin ordusuna vermez. Bunu özellikle ülkücü kardeşlerim için söylüyorum. Özellikle AK Parti'ye oy veren kardeşlerim için söylüyorum. Milliyetçilik değidimiz şey vatanseverliktir. Eğer birisi kalkıp silah fabrikasını yabancılara satıyorsa ki bugün kurulmaya başlansa 20 milyar dolar... 20 milyar dolarlık bir fabrikayı Katar ordusuna veriyorsanız sizin milliyetçiliğiniz su götürür. Bizim milliyetçiliğimiz nedir, onu rahmetli Ecevit söylüyordu, 'biz milliyetçiliği sokağın duvarlarına değil Kıbrıs'ın Beşparmak dağlarına yazdık diyordu. Birisi tank palet fabrikasını satarken öbürü de ona destek veriyorsa oturup düşüneceğiz ve sandığa gidip oy kullanırken elimizi vicdanımıza koyacağız."

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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Tank-Palet Fabrikası tunç soyer

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