CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İzmir'de

Sakarya'daki tank palet fabrikasının yabancılara satılacağını kaydeden Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Katar'a tank palet fabrikasını satıyor. Satmıyor pardon bedava verecek, uçak karşılığında. Dünyanın hiçbir ülkesi kendi silah fabrikasını bir başka ülkenin ordusuna vermez. Bunu özellikle ülkücü kardeşlerim için söylüyorum. Özellikle AK Parti'ye oy veren kardeşlerim için söylüyorum. Milliyetçilik değidimiz şey vatanseverliktir. Eğer birisi kalkıp silah fabrikasını yabancılara satıyorsa ki bugün kurulmaya başlansa 20 milyar dolar... 20 milyar dolarlık bir fabrikayı Katar ordusuna veriyorsanız sizin milliyetçiliğiniz su götürür. Bizim milliyetçiliğimiz nedir, onu rahmetli Ecevit söylüyordu, 'biz milliyetçiliği sokağın duvarlarına değil Kıbrıs'ın Beşparmak dağlarına yazdık diyordu. Birisi tank palet fabrikasını satarken öbürü de ona destek veriyorsa oturup düşüneceğiz ve sandığa gidip oy kullanırken elimizi vicdanımıza koyacağız."

