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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: “Kazakistan, Türkiye’nin Uzak Doğu’ya ulaşan önemli bir geçiş köprüsüdür“

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.12.2019 20:35 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kazakistan Bağımsızlık Günü dolayısıyla düzenlenen programda konuştu.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: “Kazakistan, Türkiye’nin Uzak Doğu’ya ulaşan önemli bir geçiş köprüsüdür“

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kazakistan Bağımsızlık Günü dolayısıyla düzenlenen programda konuştu. Kılıçdaroğlu, “Kazakistan, Türkiye’nin Uzak Doğu’ya ulaşan önemli bir geçiş köprüsüdür“ dedi.
Kazakistan’ın bağımsızlığını kazanmasının 28. yıl dönümü dolayısıyla İstanbul Cemal Reşit Rey Kongre Merkezi’nde “Tarihten Esintiler” konseri düzenlendi. Geceye CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı. Programda konuşan Kılıçdaroğlu, “’Türkiye, Kazakistan’ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkedir. Bunu hafızamızda sonsuza kadar saklayacağız’ der Nur Sultan Nazarbayev. Değerli konuklar, Kazakistan bağımsızlık sürecinde geride bıraktığı 28 yılda olağanüstü gelişmeler kaydetmiştir. 2011 yılında İslam İşbirliği Teşkilatının dönem başkanlığını üstlendi. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) toplantısını üstlendi. Asya’da İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısını düzenledi. Kazakistan’ın bu başarıları elbette bizleri de memnun etmekte, gururlandırmaktadır. Ancak Nur Sultan Nazarbayev’in Kazakistan’ın yönetim sistemi ile ilgili olarak attığı adımları da özellikle vurgulamaktan geçemeyeceğiz” dedi.

“Kazakistan, Türkiye’nin Uzak Doğu’ya ulaşan önemli bir geçiş köprüsüdür”
Kılıçdaroğlu, “İki ülkeyi birbirine bağlayan birçok projeyi birlikte yürütüyoruz. Kazakistan, Türkiye’nin Uzak Doğu’ya ulaşan önemli bir geçiş köprüsüdür. Türkiye de aynı şekilde Kazakistan’ın Batı’ya ulaşımında önemli bir rol oynuyor” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından pasta kesimi gerçekleştirildi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: “Kazakistan, Türkiye’nin Uzak Doğu’ya ulaşan önemli bir geçiş köprüsüdür“

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