CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Kırklareli'nde

KIRKLARELİ (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Ne olursa olsun, kim olursa olsun biz Türkiye Cumhuriyeti'ni dünyanın en saygın en onurlu devleti haline getirmek için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bedeli ne olursa olsun." dedi.

Kılıçdaroğlu, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nu makamında ziyaret ettikten sonra esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

CHP Kırklareli İl Başkanlığı önünde kurulan platformda vatandaşlara seslenen Kılıçdaroğlu, yarın sabah Türkiye'de ne olacağını, hangi kararların alınacağını kimsenin bilmediğini savundu.

Başkalarının 50 yılı, 100 yılı planladığını belirten Kılılçdaroğlu, "Biz yarını göremiyoruz ama sakın ola ki bu yüreğimizde bir umutsuzluk olarak yeşermesin. Ne olursa olsun, kim olursa olsun biz Türkiye Cumhuriyeti'ni dünyanın en saygın en onurlu devleti haline getirmek için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bedeli ne olursa olsun çünkü bu ülkeyi kuranlar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları, ağır bedeller ödedi. Hiç çekinmediler. 16 Mayıs'ta İstanbul'da Bandırma Vapuru'na bindiği zaman Gazi Mustafa Kemal Atatürk, yanında sınırlı sayıda arkadaşı vardı. Samsun'a, Erzurum'a gittiğinde yol parası bile yoktu. Arkadaşları toparlayıp yol parası verdiler. O güç koşullarda Kuvva-yi Milliye oluştu, o güç koşullarda görkemli, onurlu, bütün dünyanın saygı duyduğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti oluştu. Lozan'da imzalar atıldı ve Türkiye'nin bağımsızlığı, Türkiye'nin onuru bütün dünya tarafından kabul edildi." diye konuştu.