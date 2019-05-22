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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: “Kul hakkı yemeyeceksiniz, harcadığınız her kuruşun hesabını millete vereceksiniz”

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2019 23:00 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Kul hakkı yemek en büyük günahtır.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Kul hakkı yemek en büyük günahtır. Belediye başkanlarımızın da bu nedenle harcadıkları her kuruşun hesabını millete vermeleri temel kuraldır” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Elmadağ Belediyesinin düzenlemiş olduğu iftar yemeğine katıldı. İftar sofralarında siyasi konuşmalar yapılmasını doğru bulmadığını belirten Kılıçdaroğlu, “Çünkü pek çok vatandaşımız var. Her vatandaşımızın kendi siyasi görüşü var. Ben herkesin siyasi görüşüne de saygı duyan bir insanım” diye konuştu. Adaletten, insan haklarından bahsetmek istediğini söyleyen Kılıçdaroğlu, “Asıl ihtiyaç duyduğumuz şey adalettir, sevgidir, hoşgörüdür. Birbirimizi seveceğiz. Kabahatlerimiz varsa kabahatlerimizi afişe etmeyeceğiz ve olabildiğince kapatacağız. Birimizin hatası varsa, hatamızı düzeltmeye çalışacağız” şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu, göreve başlayan belediye başkanlarına “Herkese eşit davranacaksınız. Bir vatandaşın derdi varsa belediye başkanı olarak o dertle ilgileneceksiniz. Kul hakkı yemeyeceksiniz, harcadığınız her kuruşun hesabını millete vereceksiniz” dediğini belirterek, “Adalet kadar güzel bir kavram yoktur. Devletin temeli adalettir. İnsanlığın temeli adalettir. Eğer bir insan adilse herkes o insana saygı gösterir. Adalet saygının, insan olmanın, hukuk devletinin, kadın erkek eşitliğinin temelidir. Adalet aynı zamanda hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir beklentidir, bir berekettir. Adalet bu açıdan çok soylu bir kavramdır” ifadelerini kaydetti.

Adaletli davranacak olanların ilk başta yöneticiler olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, yöneticilerin insanlar arasında ayrım yapmamaları gerektiğini belirtip, “Belediye başkanlarını siz seçtiniz, bir makama oturttunuz. Ona bir bütçe emanet ettiniz. Harcayacağı her kuruş milletin kuruşudur. Bu nedenle kul hakkı yenmez, kul hakkı yemek en büyük günahtır. Belediye başkanlarımızın da bu nedenle harcadıkları her kuruşun hesabını millete vermeleri temel kuraldır. Ramazan gününde ben ancak bunları söyleyebilirim” ifadelerini kullandı.

Yemeğe, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, partililer, Elmadağ Belediye çalışanları ve Elmadağ halkı katıldı.

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