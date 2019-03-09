CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Muğla'da (1)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "O topraklardan Süleyman Şah Türbesi'ni kaçırdılar ve şimdi ülkücülere diyorlar ki 'Gel bize oy ver.' Hani vatan, hani bayrak, hani çakıl taşı, hani ülkücülük? Kendisine ülkücü diyen hiçbir ülkücü kendi topraklarından kaçan ve Süleyman Şah Türbesi'ni de kaçıran bir iktidara, bir güce oy vermez, verirse ülkücü değildir." dedi.

Marmaris 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda halka seslenen Kılıçdaroğlu, belediye başkan adaylarından seçildikleri andan itibaren hiçbir ayrım yapmadan vatandaşları kucaklamasını, toplumun tüm kesimlerine hizmet götürmesini istedi.

Eğer bir mahallede yoksulluk varsa, fakirlik varsa oraya pozitif ayrımcılık yapılmasını isteyen Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarının vatandaşların parasını harcadığını, bu nedenle de yaptığı her yatırımın hesabını halkına vermesi gerektiğini, kul hakkı yemeyen bir anlayış istediğini dile getirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'ün kentte önemli hizmetler yaptığını aktaran Kılıçdaroğlu, "Buraya bir zatı muhterem geldi ve doğrudan Büyükşehir Belediye Başkanı'nı hedef alarak 'Efendim hastane yaptık yol yapmıyorlar, yolu vurur geçeriz' dedi. Sen hele 15 yıldır devam eden bu hastanenin asansörünü yap, vallahi de yolu yaparız, billahi de yaparız. Yol da yaparız, park da yaparız, yeşil alanları koruruz. Sosyal hizmetleri götürürüz, her şeyi yaparız. Niye yapmayalım?" diye konuştu.