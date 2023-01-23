CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan EYT için dikkat çeken sözler! "Her şeyi berbat ettin"

EYT ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip edilirken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken bir çıkış geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, EYT üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirdi.

Kılıçdaroğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:



"EYT'lileri oyalamayı bırak. Millet senin bu seçim oyunlarından bıktı. İnsanlarımızın haklarını seçimlere malzeme etmeye çalışma. Her şeyi berbat ettin, son dakika çabaların zaten fayda etmeyecek. EYT'yi Meclis'e getir hemen."