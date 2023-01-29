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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan İsrail Başbakanı Netanyahu'ya 'geçmiş olsun' mektubu

29.01.2023 18:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kudüs'teki sinagog saldırısı nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya geçmiş olsun mektubu gönderdi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan İsrail Başbakanı Netanyahu'ya 'geçmiş olsun' mektubu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kudüs'teki silahlı saldırı nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya 'geçmiş olsun' mektubu gönderdi.

CHP'den yapılan açıklamaya göre; Kemal Kılıçdaroğlu, mektubunda, hafta sonu Kudüs'te yaşanan silahlı şiddet eylemlerinde çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle üzüntü duyduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"İsrail halkıyla dayanışma içerisinde acınızı paylaşıyor, saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleri ile hükümetinize başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Olayların tırmanmaya ve bölgemizde yeni bir şiddet sarmalına yol açmaması en büyük temennimizdir." (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu Binyamin Netanyahu

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