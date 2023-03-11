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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Kahramanmaraş'ta önemli açıklamalar

11.03.2023 19:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu deprem felaketinin yaşandığı Kahramanmaraş'ta basın toplantısı düzenledi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Kahramanmaraş'ta önemli açıklamalar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş'ta önemli açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları:

  • Sivil toplum kuruluşları, ziyaret odası yetkilileri ile görüştük. Pek çok sorun aktardılar bize. Sorunların nasıl çözüleceğine ilişkin önerilerimizi ilettik. Kısa vadede esnafın, sanayicinin, evi yıkılanların faiz borçlarının silinmesi lazım. Kredi borçlarının ise onların kaldıracakları bir şekilde ayarlanması lazım.

  • Ciddi sorunlar yaşayan sanayi kuruluşları var, bunların ayağa kaldırılması lazım. Bunun kredi ihtiyaçlarının karşılanması lazım. Bankaların iktidarlarla konuşarak proje üretmesi gerekir ya da iktidarın güvence vermesi gerekir.

  • En önemli sorun ise nitelikli insan sorunu. Pek çok insan bölgeyi terk etmiş durumda. Nitelikli personel olmadığı için fabrikalar çalışamıyor. Bir sanayici bir maaşı biz verelim bir maaşı da devlet versin diye önerdi. Ben de bunu dillendireceğimi söyledim.
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