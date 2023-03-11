CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Kahramanmaraş'ta önemli açıklamalar

Sivil toplum kuruluşları, ziyaret odası yetkilileri ile görüştük. Pek çok sorun aktardılar bize. Sorunların nasıl çözüleceğine ilişkin önerilerimizi ilettik. Kısa vadede esnafın, sanayicinin, evi yıkılanların faiz borçlarının silinmesi lazım. Kredi borçlarının ise onların kaldıracakları bir şekilde ayarlanması lazım.