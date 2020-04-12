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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'nun istifasına ilk yorum

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2020 22:03 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Bakanı Süleyman Soylu'nun görevini bırakmasının ardından istifa kararına muhalefet kanadından ilk tepki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi. Kılıçdaroğlu, "Kararı tek başına alacağına inanmıyorum. İstifa kararını anlayışla karşılıyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'nun istifasına ilk yorum

Cuma akşamı gece yarısından 2 saat önce sokağa çıkma yasağı ilan edilmesiyle sokaklarda oluşan izdiham görüntüleri nedeniyle tepkilerin hedefinde olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Onurla yürüttüğüm İçişleri Bakanlığı görevimden ayrılıyorum" ifadesini kullanarak görevinden ayrıldı.

"ANLAYIŞLA KARŞILIYORUM"

Soylu'nun istifasına muhalefet kanadından ilk yorum ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi. Habertürk canlı yayınında Fatih Altaylı'nın konuğu olan Kemal Kılıçdaroğlu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Kararı tek başına Süleyman Soylu'nun alacağına inanmıyorum. Sokağa çıkma yasağı ile ilgili olarak pek çok çevreden öneri geldi ve hiçbiri uygulanmadı. Sonunda cumartesi ve pazara denk geldi. Geç saatlerde açıklandı. Dediğim gibi, bütün karar mekanizmalarını oluşmasında nihai söz sahibi olan Erdoğan'dır. Sayın Erdoğan'ı kurtarmak için Sayın Soylu'nun istifa etmesini anlayışla karşılıyorum"

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