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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Nevşehir'de

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.08.2018 14:52 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Nevşehir'de

NEVŞEHİR (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Halkçı Liseliler Eğitim ve Dayanışma Kampı'na katılmak için Nevşehir'e geldi.

Kılıçdaroğlu'nu, kampın düzenleneceği Gülşehir ilçesindeki otelin önünde, CHP İl Başkanı Kamil Gülmez, CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan, Gülşehir Belediye Başkanı Vahdi Arısoy, partililer ve çok sayıda vatandaş karşıladı.

Kılıçdaroğlu, daha sonra basına kapalı olarak gerçekleştirilen Halkçı Liseliler Eğitim ve Dayanışma Kampı'na katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu Nevşehir

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