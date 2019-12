CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu partisinin ‘Vefa Ödülleri’ programına katıldı

”Son seçimlerde bir mesafe aldık, doğrudur, yetiyor mu? Hayır”

Vatandaşlarla konuştuğunu belirten Kılıçdaroğlu, “Son seçimlerde bir mesafe aldık, doğrudur, yetiyor mu hayır. Daha büyük bir mücadeleyi sürdüreceğiz. Belki siz dün akşam uyurken ben sabah 02.00’de evimin kapısını açıyordum. İstanbul’da bize hayatında hiç oy vermemiş kesimlerle oturup uzun bir sohbet yaptım. Neden bize oy vermiyorsunuz, hangi gerekçeyle oy vermiyorsunuz? Adalet diyorsunuz, adaleti, hak diyorsunuz hakkı savunuyoruz. Yolsuzluk diyorsunuz her türlü mücadeleyi veriyoruz. İnsan sevgisi diyorsunuz, bizim yüreğimizin derinliklerinde zaten var. O zaman neden birlikte olmuyoruz, mücadele etmiyoruz. Türkiye’de demokrasi sadece bizim için geçerli bir kavram değil, bizim gibi düşünmeyenler içinde demokrasi dediğimiz o kavramın hayata geçmesi gerekiyor, farklı düşünmemizin, Türkiye’nin en büyük zenginliği olduğunu onlara anlattım. Farklı düşündüğümüz zaman farklı görüşleri dile getirdiğimiz zaman Türkiye daha da güzelleşecektir, onu da ifade ettim. Osmanlı’dan devralınan bir imparatorluğun özetini de söyledim o arkadaşlara. Dünyanın en zengin kimliğini kendi topraklarında Anadolu da yaşatan bir devlettir Türkiye Cumhuriyeti, bunu da kabul etmemiz gerekiyor. Her inançtan, her kimlikten, yaşam tarzından insanımız var. Dolayısıyla bunlar bizim ayrışma aktörümüzü, anahtarımız olmamalı. Tam tersine bizim bunlar zenginliğimiz olmalı, biz kimlik, düşünce, inanç zenginliğini yaşayan toplum olmalıyız, dünyaya biz bütün bunlarla kendimizi tanıtmalıyız. Biz bunu birlikte yapacağız” şeklinde konuştu.