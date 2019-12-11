CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu partisinin ‘Vefa Ödülleri’ programına katıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Beylikdüzü İlçe Teşkilatı tarafından bu yıl 4’üncüsü düzenlenen ‘Vefa Ödülleri’ programına katıldı.

CHP Beylikdüzü İlçe Teşkilatı tarafından bu yıl 4’ncüsü düzenlenen ‘Vefa Ödülleri’ sahiplerini buldu. Şişli Lütfi Kırdar Kongre Merkezinde düzenlenen programa CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen ve çok sayıda partili ve davetli katıldı. İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başlayan programda, partide uzun yıllar görev yapan kişilere ödül verildi.

“Bir kurumu 100 yıl yaşatmak kolay değil, Hedefi bize CHP’yi kuran kişi verdi”

Gecede konuşan Kılıçdaroğlu, “Gerçekten de Erdal Erzincanlı’nın sazını dinlerken, duygulanmamak, heyecanlanmamak mümkün değil. Onu dinlerken bir anlamda Cumhuriyeti düşündüm. Hangi kavgalar, hangi mücadeleler verildi Cumhuriyet Kurulurken. Cumhuriyet Halk Partisini düşündüm, genel başkanlarının hapse atıldığı, tutuklandığı ve düşüncelerin yasaklandığı süreçleri geçtik. Ama bütün bu süreçlerin içinde çınar gibi ayakta kalan tek bir varlık var siyaset olarak o da Cumhuriyet Halk Partisi, 100. yılını kutlayacak. Bir kurumu 100 yıl yaşatmak kolay değil, bir kurumu yaşatmak için ideal, amaç, hedef gerekiyor. O hedefi aslında bize CHP’yi kuran kişi verdi. Çağdaş uygarlığı aşmak, öyle bir ufuk verdi ki bize o ufka yaklaştığımız zaman onun biraz daha ilerlediğini ve yeni kuşakların ona ulaşmak için mücadele ettiğini bize gösterdi. Bizler çağdaş uygarlığı yakalamak ve ulaşmak için mücadele ediyoruz. Elbette bu mücadelede bedeller ödendi, sıradan bir mücadele değildi” dedi.