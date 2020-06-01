CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, şehit ailelerine başsağlığı diledi

CHP Bas\u0131n Biriminden yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu, \u015fehit d\u00fc\u015fen piyade er G\u00fcnay ile \u015fehit d\u00fc\u015fen polis memuru Arslan'\u0131n ailelerini telefonla arad\u0131.\nK\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu, \u015fehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 diledi. (AA)G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 K\u0131s\u0131tlama sona erdi, \u0130stiklal Caddesi'nde hareketlilik ba\u015flad\u0131!Feci kaza! Anne ve bebe\u011fi hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u00c7in\u2019den destek mesajlar\u0131 ya\u011fd\u0131: 'Haydi T\u00fcrkiye, senin yan\u0131nday\u0131z!'