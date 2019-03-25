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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: “Siyaset bir hizmet yarışıdır, kavga alanı değildir”

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.03.2019 20:10 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Siyaset bir hizmet yarışıdır.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: “Siyaset bir hizmet yarışıdır, kavga alanı değildir”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Siyaset bir hizmet yarışıdır. Kavga alanı değildir” dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zonguldak mitingi sonrası Çaycuma ilçesine hareket etti. Burada alanda toplanan vatandaşlarla bir araya gelen Kılıçdaroğlu, “Çaycuma ilk geldiğim günle bugün geldiğim gün arasında büyük farklar olan bir kentimiz. Çalışkan bir belediye başkanınız var. Gerçekten Çaycuma’yı bir Avrupa kenti gibi yaşanabilir bir kent haline getirdi. Emek harcadı, insanlar arasında ayrım yapmadı. Herkese saygı duydu. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir Çaycuma için mücadele etti. Hepinizin önünde başkana teşekkür ediyorum. Birilerine iftira atmak istemiyoruz. Hakkı, hukuku ve adaleti savunuyoruz. Bu ülkede yaşayan herkes bayrağını sevdiği sürece, vatanını sevdiği sürece, insanını sevdiği sürece başımızın üstünde yeri vardır. Bir vatandaşıma hiçbir zaman neden şu bu partiye oy verdin diye suçlama getirmedim. Vatandaşımın takdiri başımın üstüne. Ama ben geçmişte AK Parti’ye oy vermiş olan vatandaşlarıma seslenmek istiyorum. Geçmişte oy vermiştir ama şimdi bir oturup düşünmesi lazım. 17 yıl ne oldu? 17 yıl ne istendiyse verdiniz. Vatandaştan vergi istendi, 70 milyar dolarlık özelleştirme yapıldı. 500 milyar dolarlık borçlanma yapıldı. Bütün bu paraların sonunda ne oluyor? Vatandaş soğan kuyruğuna giriyor. Vatandaş vergi istedin, özelleştirme tamam, borç dedik tamam. Bütün bu paralar nereye gitti? Niye şimdi vatandaş patates, soğan kuyruğunda? Bunların önü neden alınmadı. Neden Türkiye üretimden alıkonuldu. Bunların hesabının verilmesi lazım. Bunu kavga edelim anlamında söylemiyorum. Her insan kendi vicdanında ’Ne istediyseniz verdik, neden 17 yılın sonunda bizi soğan kuyruğuna soktunuz?’ bunun sorulması lazım. Bir başka önemli nokta. Siyaset bir hizmet yarışıdır. Kavga alanı değildir. İftira alanı değildir. Siyaset, siyasetçi hesap verdiği müddetçe bir ülkede huzur ve barış olur, bir ülkede yolsuzluk olmaz. Her kuruşun hesabını siyasetçinin topluma vermesi lazım. Eğer siyasetçi topluma hesap vermiyorsa o zaman cebini düşünüyor demektir. Cebini düşünen siyasetçilerden de artık Türkiye’nin kurtarılması lazım. İstanbul’da hemşehriniz var. Karadenizli hemşehriniz var. Ekrem İmamoğlu. Her ailenin İstanbul’da bir yakını vardır. Arkadaşınız, dostunuz, anneniz, babanız, dayınız vardır. Mutlaka yarın sabah telefon edin. İstanbul’u İstanbul yapacak olan genç, yakışıklı, tuttuğunu koparan, hiç kimseyi ayırt etmeyen Ekrem İmamoğlu’na oy verin deyin. Telefon edin, bunu sizden bekliyorum” dedi.
Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, Kılıçdaroğlu’na tablo hediye etti. Kılıçdaroğlu, Çaycuma’nın ardından Bartın’a hareket etti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: “Siyaset bir hizmet yarışıdır, kavga alanı değildir”

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