CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, TOGG heyetini kabul etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığındaki Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) heyetini kabul etti.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu'nun parti genel merkezindeki makamında Hisarcıklıoğlu başkanlığındaki TOGG heyetiyle bir süre görüştü.

Görüşmede Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak ile Genel Başkan Yardımcıları Fethi Açıkel ve Aykut Erdoğdu da hazır bulundu.

Heyet tarafından Kılıçdaroğlu'na, TOGG tarafından özel olarak hazırlanan Türkiye'nin Otomobili'nin kara kalem çiziminin olduğu tablo hediye edildi.

