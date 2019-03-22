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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: “Tükiye’nin en önemli sorunu üretememek”

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.03.2019 15:18 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin en önemli sorununun üretememek olduğunu belirterek “Üretimi sürdüremezsek beka sorunu ortaya çıkar; Bir ülkenin beka sorunu geleceği planlayamamaktır” dedi.Ordu’daki programlarının ardından karayolu ile Giresun’a geçen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Giresun’da Küçük Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi’nin Kongresi’ne katıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin en önemli sorununun üretememek olduğunu belirterek “Üretimi sürdüremezsek beka sorunu ortaya çıkar; Bir ülkenin beka sorunu geleceği planlayamamaktır” dedi.
Ordu’daki programlarının ardından karayolu ile Giresun’a geçen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Giresun’da Küçük Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi’nin Kongresi’ne katıldı. Burada bir konuşma yapan Kılıçdaroğlu, Osmanlı Devleti’nın yıkılışından günümüze kadar geçen tarihsel süreci ve ekonomiyi değerlendirdi. Türkiye’nin 4 ayaklı bir stratejiyi izlemesi gerektiğine vurgu yapan Kılıçdaroğlu “Birinci ayak adalet. Güçlü bir hukuk devleti, hukukun üstünlüğü, birinci ayak budur. İkinci ayak üreten Türkiye; Türkiye’nin üretmesi lazım. Kim üretiyorsa ona her türlü destek verilmeli. Ekmeyen adama destek verirseniz olmaz. Üretene, alın terine destek vereceksiniz. Üçüncü ayak güçlü bir sosyal devlet. Fakirin yanında olan, alın teri dökenin yanında olan devlet güçlü sosyal devlettir. İşsizliğin olmadığı bir Türkiye güçlü bir sosyal devlettir. Güçlü bir sosyal devleti oluşturmanın yolu üreten bir devlet olmaktan geçiyor. Dördüncüsü bunlarda sürdürülebilir olacağız” diye konuştu.
“Seçime giriyoruz sabah öğle akşam gerginlik. Sanırsınız ki Türkiye batmak üzere” diyen Kılıçdaroğlu “Ne yapacağız muhtar seçeceğiz. Muhtar seçmek Türkiye’nin beka sorunu mu ? Belediye meclis üyesi seçeceğiz bu beka sorunu mu ? İl Genel Meclis üyesi, belediye başkanı seçeceğiz. Bunlar beka sorunu mu ? Üretimi sürdüremezsek beka sorunu ortaya çıkar. Bir ülkenin beka sorunu geleceği planlayamamaktır. Geleceği planlayamazsanız beka sorunu ortaya çıkar. Tam bağımsızlık ekonomik bağımsızlık ile olur” ifadelerini kullandı.
CHP Genel Başkanı konuşmasının ardından STK temsilcileri ile yapacağı toplantı için kongre salonundan ayrıldı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: “Tükiye’nin en önemli sorunu üretememek”

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: “Tükiye’nin en önemli sorunu üretememek”

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: “Tükiye’nin en önemli sorunu üretememek”

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: “Tükiye’nin en önemli sorunu üretememek”

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: “Tükiye’nin en önemli sorunu üretememek”

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: “Tükiye’nin en önemli sorunu üretememek”

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: “Tükiye’nin en önemli sorunu üretememek”

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: “Tükiye’nin en önemli sorunu üretememek”

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: “Tükiye’nin en önemli sorunu üretememek”

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: “Tükiye’nin en önemli sorunu üretememek”

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: “Tükiye’nin en önemli sorunu üretememek”

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: “Tükiye’nin en önemli sorunu üretememek”

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: “Tükiye’nin en önemli sorunu üretememek”

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