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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Türkiye için erken seçim çağrısı yapıyorum

14.05.2021 17:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, erken seçim çağrısında bulundu. Meral Akşener de gün içinde Erdoğan'ın sözlerinden sonra aynı çağrıda bulunmuştu.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Türkiye için erken seçim çağrısı yapıyorum

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Helalleşelim kesinlikle. Türkiye için erken seçim çağrısı yapıyorum. Seçim, hemen." ifadelerini kullandı.

MERAL AKŞENER DE ÇAĞRI DA BULUNMUŞTU

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın @RTErdogan sen unutmuş olabilirsin ama, siyasetçi milletiyle kürsülerde değil, sandıkta helalleşir. Madem helalleşmek istiyorsun, korkma, getir sandığı helalleşelim. Zor durumdaki çiftçiyle, esnafla, işsiz gençle helalleşelim. Milletimizin kutlu iradesiyle helalleşelim." ifadelerini kullandı.

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ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada, "Kısıtlamalardan etkilenen esnafımızın bir kısmı ile turizm sektörümüze de bu zor dönemde ayakta kalabilmeleri için her türlü desteği vermenin gayreti içerisindeyiz. Buna rağmen sıkıntıya düşen insanlarımız, esnafımız, çalışanımız olduysa hepsinden helallik istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

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