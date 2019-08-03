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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: “Türkiye’nin gücü üretmekten geçiyor”

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.08.2019 16:51 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarından sadece iki şey istediğini belirterek, “Birincisi vatandaşa karşı şeffaf hesap verilebilir bir yönetim anlayışı içerisinde olmak ikincisi herkese eşik mesafede olmalıdır” dedi.Ardahan’da düzenlenen Geleneksel Ulusal Kültür ve Bal Festivali etkinlikleri devam ediyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarından sadece iki şey istediğini belirterek, “Birincisi vatandaşa karşı şeffaf hesap verilebilir bir yönetim anlayışı içerisinde olmak ikincisi herkese eşik mesafede olmalıdır” dedi.
Ardahan’da düzenlenen Geleneksel Ulusal Kültür ve Bal Festivali etkinlikleri devam ediyor. Bu yıl 19.’ncısı gerçekleştirilen festivale CHP Genel Bakanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.
Çamlıçatak Ormanlık alanında gerçekleştirilen festivalde halka hitap eden CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Ardahanlılara teşekkür etti.
Belediye Başkanı Faruk Demir’e destek vererek seçen Ardahanlılara teşekkür eden Kılıçdaroğlu, “Belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Onu bütün Türkiye biliyor. Türküleriyle şarkılarıyla biliyor. Belediye başkanını seçtiğiniz için sizlere teşekkür etmeye geldim. Her yerde söylüyorum. Başkanlarımızdan iki şey istiyorum. Bir harcadığın her kuruşun hesabını millete vereceksin. Hesap vermek onurlu bir görevdir. Vatandaşa hesap vereceksin. Bu çok önemli değerli bir görev. İkincisi herkese eşit davranacaksın. Bir yerde eşitsizlik yapacaksın. Fakir bölgeye pozitif ayrımcılık yapabilirsin” diye konuştu.
Türkiye’nin gücünün üretmekten geçtiğine dikkat çeken Kılıçdaroğlu, “Elbette isteriz memlekette huzur olsun. Her evde çalışan üreten huzur olsun. Herkes döktüğü alın terinin karşılığını alsın.
Türkiye’nin gücü üretmekten geçiyor. Hepimiz üretirsek güçlü oluruz. Üretmek alın teridir. Ürütmek istihdamdır. Üretmek kadar güzel bir kavram yoktur” şeklinde konuştu.
Kılıçdaroğlu, festival törenine gelmeden önce Şehir Stadyumu önünde yapılan Atatürk anıtının açılışını gerçekleştirdi.
Bal festivale etkinliği akşam Grup Gündoğarken ve Ardahan Kalesi önünde yapılacak Hüseyin Turan konseri ile devam edecek.
Etkinliğe, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, Şişli Belediye Başkanı Muhammer Keskin, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt ve çok sayıda davetli katıldı.
Festivale Ardahanlılar yoğun ilgi gösterdi.

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