HABER

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: “YSK bu kararla kendini yok saymıştır”

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.05.2019 17:01 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımı ile parti genel merkezi bahçesine “100.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımı ile parti genel merkezi bahçesine “100. yıl onur çınarı” dikildi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımı ile "Kurtuluştan Kuruluşa Milli Mücadele Tarihinin 100’üncü Yılı" etkinlikleri kapsamında parti genel merkezi bahçesine "100. yıl onur çınarı" dikildi. Dikilen çınarın toprağına 81 ilden ve Selanik’ten gelen topraklar konuldu. Kılıçdaroğlu, YSK’nın gerekçeli kararına ilişkin soru üzerine, “Hangi gerekçeli karar? YSK bu kararla kendini yok saymıştır” dedi.

Diyarbakır'dan çıktı! Paha biçilemiyorDiyarbakır'dan çıktı! Paha biçilemiyor
Bakan Çavuşoğlu: Kazakistan ile hedefimiz ticaret hacmimizi 10 milyar dolara çıkarmakBakan Çavuşoğlu: Kazakistan ile hedefimiz ticaret hacmimizi 10 milyar dolara çıkarmak
Prof. Dr. Ahmet Sedat Aybar: “Brexit May’in kaderini belirledi“Prof. Dr. Ahmet Sedat Aybar: “Brexit May’in kaderini belirledi“

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu'nun 'borç' iddiaları üzerine İBB'den flaş açıklama

İmamoğlu'nun 'borç' iddiaları üzerine İBB'den flaş açıklama

Soylu'dan o görüntülere tepki: Binali abi kime ne yaptı ya!

Soylu'dan o görüntülere tepki: Binali abi kime ne yaptı ya!

Perakende devi 25 mağazasını kapatıyor

Perakende devi 25 mağazasını kapatıyor

Canlı yayında Beşiktaş'ı açıkladı

Canlı yayında Beşiktaş'ı açıkladı

İngiltere Başbakan'ı istifa etti!

İngiltere Başbakan'ı istifa etti!

Tunceli Belediyesi'nin "Dersim" kararı için flaş gelişme

Tunceli Belediyesi'nin "Dersim" kararı için flaş gelişme

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Süleyman Soylu'dan vatandaşa 'Her şey güzel olacak' yanıtı

Süleyman Soylu'dan vatandaşa 'Her şey güzel olacak' yanıtı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

'Davutoğlu kuracağı partiyi Diyarbakır'da açıklayacak' iddiası

'Davutoğlu kuracağı partiyi Diyarbakır'da açıklayacak' iddiası

Prof. Dr. Fahrettin Altun'dan ‘Sesimizi duyan var mı’ paylaşımı

Prof. Dr. Fahrettin Altun'dan ‘Sesimizi duyan var mı’ paylaşımı

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan MHP'ye başsağlığı mesajı

Altun'dan MHP'ye başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hırsızlara bu işi bırakmayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hırsızlara bu işi bırakmayacağız

Bakan Hulusi Akar'dan NATO açıklaması

Bakan Hulusi Akar'dan NATO açıklaması

İçişleri Bakanı Soylu'dan o görüntülere tepki: Binali abi kime ne yaptı ya!

Soylu'dan o görüntülere tepki: Binali abi kime ne yaptı ya!

Son dakika... Adalet Bakanı Gül'den teröristbaşı Öcalan açıklaması

Adalet Bakanı Gül'den teröristbaşı Öcalan açıklaması

Soylu'dan İmamoğlu'na: 'Demirtaş'ın politikasını beğeniyorum' demekle olacak iş değil bu

Soylu'dan İmamoğlu'na: Bunun da hesabını soramazsın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.