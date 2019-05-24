CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: “YSK bu kararla kendini yok saymıştır”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımı ile parti genel merkezi bahçesine “100. yıl onur çınarı” dikildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımı ile "Kurtuluştan Kuruluşa Milli Mücadele Tarihinin 100’üncü Yılı" etkinlikleri kapsamında parti genel merkezi bahçesine "100. yıl onur çınarı" dikildi. Dikilen çınarın toprağına 81 ilden ve Selanik’ten gelen topraklar konuldu. Kılıçdaroğlu, YSK’nın gerekçeli kararına ilişkin soru üzerine, “Hangi gerekçeli karar? YSK bu kararla kendini yok saymıştır” dedi.

