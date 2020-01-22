CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na saldırı davası 30 Mart'ta başlayacak

Davada Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra Yıldırım Kaya, Murat Emir, Deniz Demir, Barış Bozkurt, Kenan Nuhut ve Cahit Yetişir ile Cumhuriyet Halk Partisi müşteki, Aytuğ Kaan Gök ve Remzi Kaygusuz da mağdurlar arasında yer alıyor.

Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün'ün "kamu görevlisini kasten yaralamak" ve "kamu görevlisine alenen hakaret" suçlarından 1 yıl 8 aydan 3 yıl 10 aya kadar hapsi isteniyor.

Şüpheli Gurbet Sarıyer'in de "suç işlemeye alenen tahrik", "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret", "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle birden fazla kişi tarafından kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" ve "siyasi partilerin maliki olduğu veya kullanımında olan eşyaya zarar vermek" suçlarından 28 yıl 10 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.

Diğer sanıklara da "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama", "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralamaya teşebbüs", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "görevi yaptırmamak için direnme", "suç işlemeye tahrik", "alenen hakaret" ve "siyasi partilerin maliki olduğu eşyaya zarar vermek" suçlamaları yöneltiliyor. Bu sanıkların da 1 ay 15 gün ila 28 yıl 10 ay arasında değişen sürelerde hapsi isteniyor.

