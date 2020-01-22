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  4. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na saldırı davası 30 Mart'ta başlayacak

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na saldırı davası 30 Mart'ta başlayacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.01.2020 15:07 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na saldırı davası 30 Mart'ta başlayacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Çubuk'taki şehit cenazesinde yaşanan saldırıyla ilgili yargılanan 36 sanık 30 Mart 2020'de hakim karşısına çıkacak.

Çubuk 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek davanın ilk duruşması, Çubuk Adliyesi'nde saat 09.30'da başlayacak.

Davada Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra Yıldırım Kaya, Murat Emir, Deniz Demir, Barış Bozkurt, Kenan Nuhut ve Cahit Yetişir ile Cumhuriyet Halk Partisi müşteki, Aytuğ Kaan Gök ve Remzi Kaygusuz da mağdurlar arasında yer alıyor.

Ayhan Bedava, Ayhan Onbaşı, Ayşe Ortapınar, Ayşe Resimci, Büşra Kırık, Cahit Köse, Cihan Karahisar, Elif Gölyeri, Engin Horat, Engin Üce, Eray Kuş, Fahrettin Abacı, Gurbet Sarıyer, Güngör Aşık, Halis Daştan, İrfan Topal, Koray Demirel, Mehmet Küçük, Metin Aslan, Mustafa Amir, Mustafa Baş, Mutlu Bedava, Niyazi Altuntaş, Oğuz Şimşek, Osman Sarıgün, Salih Ateşyürekli, Salih Azder, Salih Çataltepe, Sami Şekerci, Sevim Gölyeri, Vahit Delibaş, Yakup Karakoç, Yakup Karakoç (Yunus oğlu), Yunus Cansız, Yunus Karakoç ve Yusuf Bedava sanık olarak bulunuyor.

Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün'ün "kamu görevlisini kasten yaralamak" ve "kamu görevlisine alenen hakaret" suçlarından 1 yıl 8 aydan 3 yıl 10 aya kadar hapsi isteniyor.

Şüpheli Gurbet Sarıyer'in de "suç işlemeye alenen tahrik", "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret", "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle birden fazla kişi tarafından kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" ve "siyasi partilerin maliki olduğu veya kullanımında olan eşyaya zarar vermek" suçlarından 28 yıl 10 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.

Diğer sanıklara da "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama", "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralamaya teşebbüs", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "görevi yaptırmamak için direnme", "suç işlemeye tahrik", "alenen hakaret" ve "siyasi partilerin maliki olduğu eşyaya zarar vermek" suçlamaları yöneltiliyor. Bu sanıkların da 1 ay 15 gün ila 28 yıl 10 ay arasında değişen sürelerde hapsi isteniyor.

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