CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na saldırı olayında gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı, biri ise mahkemeye sevk edildi. 5 şüphelinin işlemleri ise sürüyor.
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22.04.2019 17:47 | Son Güncelleme
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na saldırı olayında gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı, biri ise mahkemeye sevk edildi. 5 şüphelinin işlemleri ise sürüyor.
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