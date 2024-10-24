CHP Genel Başkanı Özel 'iki önemli karar' aldıklarını duyurdu: 27 Ekim ve 29 Ekim'de...

Özel 27 Ekim'de İstanbul Beşiktaş'ta Teröre ve Şiddete Karşı Yaşam Hakkı Mitingi'ni yapacaklarını ifade etti. Özel ayrıca Cumhuriyetimizin 101'nci yılı maksadıyla Meclis'te toplanarak Anıtkabir'e yürüyeceklerini belirtti.

Özgür Özel mesajının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Dün programımız sırasında TUSAŞ'a yapılan hain terör saldırısından haberdar olduk. Ardından Ankara'ya dönme kararı aldık. İki önemli karar aldık. Teröre ve şiddete karşı Yaşam Hakkı Mitingi'ni ertelemeksizin yapmaya karar verdik. Eğer biz korkarsak terör amacına ulaşmış olacak. Biz sinersek şiddet hakim olacak. Korkmadığımızda sinmediğimizde başarıyoruz. Onun için 27 Ekim Pazar günü saat 14.30'da Beşiktaş Meydanı'nda Teröre ve Şiddete Karşı Yaşam Hakkı Mitingi'nde buluşuyoruz. Şiddetin her türlüsüne karşı yaşam hakkını savunacağız. Terör bizi korkutamayacak, sindiremeyecek. Orada olacağız. Korkmayanlar ve sinmeyenler yaşam hakkını savundukça amaçlarına ulaşamayacaklar.

Ayrıca bir diğer tartışma konusu da 29 Ekim kutlamaları. 101. yılda da Cumhuriyeti hep beraber kutlayacağız. Terörü bahane ederek bu kutlamaları sönükleştirmeye çalışacaklara da bu ülkeye korku yaymaya çalışacaklara da şunu söylüyoruz: Bu Cumhuriyeti korkmayanlar kurdu. Bu ülkeyi korkmayanlar kurtardı. Onun için korkmuyoruz. 29 Ekim'de kutlamaları coşkuyla gerçekleştiriyoruz. 1. Meclis'ten ülkemizin kurtarıcısı ve kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e doğru Anıtkabir'e doğru yürüyoruz. Aynı onun gibi hiç korkmadan."