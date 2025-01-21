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CHP Genel Başkanı Özel, Kartalkaya'da: "Bunun hesabını kim verecekse en ağır şekilde verecek"

21.01.2025 20:04
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bolu’da Kartalkaya Kayak Merkezi’nde yangın faciasının yaşandığı otelin bulunduğu bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Özel, "Burada bunun hesabını kim verecekse en ağır şekilde verecek. Takip edeceğiz. 2025 yılında böyle bir ölümün mazereti olmaz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özel, Kartalkaya'da: "Bunun hesabını kim verecekse en ağır şekilde verecek"

CHP lideri Özgür Özel beraberindeki heyetle, Kartalkaya'da çıkan yangın sonucu 66 kişinin öldüğü ve 51 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel'e gelerek incelemelerde bulundu. Çalışmalar hakkında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan da bilgi alan Özel, daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"BÖYLE BİR ÖLÜMÜN MAZERETİ OLMAZ"

Yangınla ilgili partisinden 8 kişilik bir heyet görevlendirildiğini bildiren Özel, ayrıca yaklaşık 20 kişilik bir milletvekili heyetiyle buradaki çalışmaların takip edildiğini aktardı.

Özel, Bakan Yerlikaya'dan olayın meydana gelişi ve şu ana kadarki süreçle ilgili bilgi aldığını aktararak, "Kendisi müfettişlerin konunun hassasiyetini de bilerek en hızlı şekilde ve konunun hiçbir yönüyle bir şüphe, bir soru işareti bırakmadan açıklığa kavuşturulacak şekilde çalışmaların yapılacağını ifade etti. Biz bu durumun en yakından takipçisi olacağız." dedi.

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Siyasi kariyerinde en büyük travmasının Soma'daki maden faciası olduğunu belirten Özel, "Burada da karne sevincini yaşayan küçücük evlatlar, anneler, babalar hayatlarını kaybetti. 2025 yılında böyle bir ölümün mazereti olmaz. Bunu bütün ülkenin görmesi, kabullenmesi lazım." diye konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile de görüştüğünü ifade eden Özel, şöyle devam etti:

"Bu acıya, bu yasa saygı duyulması lazım. Sonra birtakım endişelerle, birtakım kendine ilişkin meselelerle ilgili doğru olmayan erken ifadeler çok tehlikelidir. Bakın biz sabah daha yangınla ilgili '3 ağır yaralı 3 kayıp' dendiğinde Tanju Özcan Başkan bana '50'nin çok üzerinde olabilir Başkanım' dedi. Ben 'Sayın Başkanım sorumlu davranalım' dedim ki şüphem yok öyle davranacaklarına. Burada edilecek her kelime aileler açısından çok önemli dedik."

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2007 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığının Bolu Belediyesinden yangın yeterlilik belgesi için bir talepte bulunduğunu aktaran Özel, "bu belgenin sosyal medyaya algıyı yönlendirme amacıyla sızdırıldığını" söyledi.

Özel, "O yıl belediye zaten sizde. Cumhuriyet Halk Partisinde de o günden bugüne de belediyenin kapısını çalan olmamış. Burayı denetlediğinde Bakanlık hiç yangınla ilgili yeni bir denetim istememiş, bir talebi olmamış. Ama bakın biz bunları konuşmayı zül sayarız. Hiç ağzımızı açmadık ilk önce. Önce, önce cenazeler... Önce yas, bitecek." diye konuştu.

"HESABINI EN AĞIR ŞEKİLDE VERECEK"

"Burada bunun hesabını kim verecekse en ağır şekilde verecek. Takip edeceğiz." diyen Özel, şunları kaydetti:

"Sayın Ali Yerlikaya çok şeffaf şekilde bazı şeyleri anlattı. Buradan böyle yani, hassas gitmeleri gereken bir süreç var. Bütün ihtimalleri saydı. Çok uzun süre yangının sürdüğü yerlerdeki zorluklardan bahsetti, DNA testlerinden falan ama bugün akşam geç saatlerde de olsa hem rakamla ilgili hem de birkaç ihtimalle ilgili net bir açıklama yapacağını söyledi. Sabırla beklemek lazım. Yani işin bu taraflarına hiçbir şey söylemem şimdi yani söylememek lazım. Bütün zorluklara da hak veriyorum."
(AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel kartalkaya kayak merkezi
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